HFT Pass Prop Firm MT4

5

 Vente flash pendant 24 heures - Seulement149 $ 

"HFT Pass Prop Firms" est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour participer au défi HFT, négociant avec la paire US30.

Pour découvrir d'autres Expert Advisors et Indicateurs de premier plan, rendez-vous sur : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller

Je suis Los, veuillez vous abonner pour recevoir davantage de mises à jour : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news


1/ Qu'est-ce que le HFT ?

Le trading haute fréquence (HFT) est une méthode de trading qui utilise des programmes informatiques puissants pour exécuter un grand nombre d'ordres en fractions de seconde. Le HFT utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser plusieurs marchés et exécuter des ordres en fonction des conditions actuelles du marché. Les traders avec les vitesses d'exécution les plus rapides ont tendance à être plus rentables, et le HFT se caractérise par des taux de rotation élevés et des ratios ordre-transaction élevés.

Par conséquent, cet EA convient uniquement aux défis de 1 étape ou 2 étapes et N'EST PAS adapté aux comptes réels ou financés.

2/ Principales caractéristiques

- Achat unique, utilisable pour un nombre illimité de comptes
- Utilise une stratégie avec un ratio Risque-Rendement élevé et des stops très serrés
- Supporte plus de 14 sociétés Prop offrant un support HFT pour les défis de 1 étape ou 2 étapes
- Support à vie fourni après l'achat du bot
- Tutoriel vidéo disponible pour la configuration
- Support Team Viewer disponible pour les débutants/novices

3/ Backtest ou Configuration

- Activer le trading automatique et ajouter le lien fourni pour filtrer les actualités
- Outils => Options => Expert Advisor => Cocher la case "Autoriser les demandes web" => Ajouter le lien https://nfs.faireconomy.media/

- Utiliser avec la paire US30
- Période : M1

Entrer 3 paramètres :
- _account_start : 25000
- _profit_target : 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize : Commencer à 1 lot, augmentant au maximum de lots que votre compte peut ouvrir.

Recommandations :
- Exécuter pendant les heures de trading aux États-Unis
- Exécuter 15 minutes après la publication des nouvelles pour une volatilité maximale
- Exécuter l'EA de 5 à 60 minutes tous les jours
- Atteindre votre objectif plus rapidement pendant une forte volatilité

Si vous recevez un avertissement par e-mail en raison d'une demande élevée au serveur, éteignez l'EA ce jour-là et réouvrez-le le lendemain.
Avis 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

Produits recommandés
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Golden Wings is a fully automated EA designed to trade GOLD. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAUUSD in 2015-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large initial deposit.  + Alway
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
LuckyNumber
Ilia Stavrov
Experts
Automated Trading Advisor LuckyNumber Recommended instruments: the most volatile markets - Gold, Silver, indices. Timeframe used: any.  Step into the future of automated trading with the LuckyNumber advisor, which transforms complex market analyses into simple yet effective trading solutions. This advisor is perfectly suited for both beginners and experienced traders looking to optimize their strategies in the Forex market.   Advantages of LuckyNumber: - User-Friendly Interface: Easy setup all
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Bollinger Band Strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT4  est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissie
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Go Solo Gold is the latest generation of robots dedicated to the Gold market (XAUUSD) with improvements in algorithms to optimize performance. Signal models are built closely according to Tickdata fluctuations to find high probability and low risk opportunities. Along with Scalper strategy to follow short-term trends and quickly exit the market to preserve profits. EA is suitable for XAUUSD with strong volatility and opportunities. Users can start with a balance of $ 200 and default setti
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Experts
Advisor based on triangular arbitrage. The Expert Advisor analyzes the prices of all trading instruments on the entire account opened in the market overview.   The analysis takes place at the expense of other currency pairs linked by a single currency.   (currency triangles). Examples of triangles: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD The Expert Advisor analyzes each currency through the other two and calcu
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix est un puissant robot de trading pour MetaTrader 4 conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers. Il combine un algorithme de gestion de capital adaptatif avec des stratégies avancées d'analyse de marché, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels. Principaux avantages Algorithme adaptatif : Gestion automatique des lots en fonction du solde du compte. Support multidevise : Possibilité de trader simultanément sur plusieurs pai
Bliz Golden Strategy Mt4
Abhishek Yadav
Experts
La stratégie Golden Bliz est une stratégie qui repose sur des règles spécifiques. Cela ne se limite pas à être une stratégie autonome ; c'est une plateforme permettant aux traders de créer leurs outils de trading personnalisés. Grâce à ses fonctionnalités de personnalisation étendues, vous pouvez élaborer une approche de trading qui correspond parfaitement à votre style unique et à vos connaissances du marché. Cette stratégie repose sur des règles bien établies et largement adoptées dans le mond
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Experts
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experts
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experts
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Experts
This Expert Advisor is based on Japan Candle Sticks and RSI indicator. Combines with some indicators to get opportunities to entry. * Features - Spreads protection, - Japan  Candle Sticks - DCA until get profit * Setting   - Start Lots Size = 0.01 for 2000$:   - Minimal Lots Size = 0.01 - Maximal spread to entry (PiP) = 2 (in pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss   * Recommendations  - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (ECN account with low spreads) - Pairs :  XAUUSD
Energy Gold
Huynh Van Cong Luan
Experts
Energy Gold – Fully Automated Trading Solution Energy Gold EA is a fully automated Expert Advisor designed to make trading simple, efficient, and adaptable for both beginners and professional traders. With most parameters pre-configured and optimized, users can start trading immediately without complex adjustments. Whether you are just getting started or already experienced, Energy Gold EA offers the flexibility, risk control, and stability you need for long-term trading success.  Key Advant
Acceleration and Price
Evgeny Vlasov
Experts
Operation Principles The Expert Advisor trades EURUSD and GBPUSD on all timeframes. The robot calculates price movement rate (points per seconds) and defines a trend direction using two closest bars. If the price movement rate reaches the specified value, a market order with the specified TakeProfit, StopLoss and lot volume are opened in the direction of a trend. The configurable TrailingStop is activated after the price reaches the profitable area. The EA opens a single order. No next order is
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Force Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Experts
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
EA Calmed Lull
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Calmed Lull   We have tried to optimise  EA  Calmed-Lull Expert Advisor  for Gold but works with any other forex pairs and stocks. This expert uses  martingale (optionally) for recovery. Please, backtest for at least 10 years and run a demo for at least one whole month before going live; that way, you will know how the Calmed Lull Expert Advisor behaves across the various markets. Please do not just purchase and start using the EA, as past performance cannot guarantee future results. Backt
ForexGod GBPUSD
Raphael Schwietering
2.33 (3)
Experts
FOREXGOD is an intelligent automated Expert Advisor with different powerful strategies in one ea which is working on different pairs. It is working with its own complex algorithm combines with some indicators and AI (Artificial Intelligence) to get opportunities to entry and exit.   Entry and exit logic operates on  Bar Close only .This filters market noise, dramatically speeds up optimizations, avoids stop loss hunting, and ensures proper operation at any broker with a reasonable spread. The E
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
RoyalFractals II EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal Expert Advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   RoyalFractals Indicator,  which you will find on the market for free download. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given th
Gold Scalper Intraday
Andrey Kozak
Experts
Scalpeur intrajournalier pour l'or , qui fonctionne sur le système de rupture des lignes de résistance. Le robot calcule le support des prix et les points de résistance à l'aide de modèles mathématiques, après quoi il détermine la tendance et sa force. Lorsque les données sont collectées, le robot place deux commandes en attente dans des directions différentes. Après avoir déclenché l'une des commandes, le robot supprime automatiquement la commande en attente restante. Le robot accompagne l'ord
Trend Crusher MT4
Scott Fredeman
Experts
TREND CRUSHER DEFAULT SETTING - ATTACH TO H4 TIMEFRAME These are the BEST SYMBOLS TESTED: CADCHF,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,USDJPY,EURNZD AUDNZD,USDCAD,GBPCAD,AUDCAD,GBPNZD,GBPAUD Trend Crusher has a dynamic entry and a dynamic grid system. It is dynamic to avoid opening grids when you do not need them. Why open a grid in normal market conditions? The EA will detect high volatility and only open a grid at a distance that matches the volatility. You can trade against the Trend or Follow the Trend.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Plus de l'auteur
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Bienvenue sur TITAN BREAKER EA AVIS IMPORTANT Un nombre limité d’exemplaires est disponible au prix actuel Le prix augmentera bientôt à 1553 $ Signal en direct – US30, NAS100 À propos de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA est un système de trading avancé développé en combinant les stratégies principales de trois EAs différents conçus pour US30 et NASDAQ. Il a été affiné et amélioré pour créer une nouvelle stratégie à long terme. Le système est conçu pour atteindre un taux de réussite d’environ
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $699.99 Disponible pour MT4 et MT5 Combo recommandé : À utiliser de préférence avec EA US30 Scalper et Nasdaq Algo pour une diversification optimale des investissements. Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est pro
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Isis – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  SIGNAL EN DIRECT   (Gold Isis + Nasdaq Algo) Version MT4 Bonjour ! Je suis EA Gold Isis, le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
Présentation de Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligent pour le trading de crypto-monnaies PROMOTION DE LANCEMENT : Plus que 3 copies disponibles au prix actuel ! Prix final : 3333,33 $ BONUS - ACHETEZ BITCOIN SCALPING À VIE ET OBTENEZ GRATUITEMENT EA EURUSD Algo Trading (2 comptes) => Demandez plus de détails en privé !!! SIGNAL EN DIRECT DE L'EA Version MT4 Pourquoi Bitcoin est important aujourd'hui Bitcoin est devenu plus qu'une simple monnaie numérique – c'est une révolution financièr
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999 $   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fi
TrendX Gold Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Présentation de TrendX Gold Scalper – La nouvelle génération du trading automatique de l’or SIGNAL EN DIRECT:  https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller SIGNAL EN DIRECT   - 2 :  https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899.99 $ Prix final : 1999.99 $   Après le succès confirmé de Gold Trend Scalping et Gold Isis, nous sommes fiers de présenter notre dernière innovation : TrendX Gold Scalper – un puissan
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Version MT4 :   Cliquez ici Bienvenue chez Nasdaq Algo Trading Cet EA (Expert Advisor) est créé et conçu par une équipe ayant plus de 13 ans d'expérience en programmation et en trading. L'EA se concentre sur le développement d'un système capable de générer des bénéfices à long terme et stables. Il utilise des stratégies sans risque, évitant les méthodes de Martingale,
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.67 (3)
Experts
EA Gold Isis – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  SIGNAL EN DIRECT   (Gold Isis + Nasdaq Algo) Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Isis, le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Présentation de Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligent pour le trading de crypto-monnaies PROMOTION DE LANCEMENT : Plus que 3 copies disponibles au prix actuel ! Prix final : 3333,33 $ BONUS - ACHETEZ BITCOIN SCALPING À VIE ET OBTENEZ GRATUITEMENT EA EURUSD Algo Trading (2 comptes) => Demandez plus de détails en privé !!! SIGNAL EN DIRECT DE L'EA Version MT5 Pourquoi Bitcoin est important aujourd'hui Bitcoin est devenu plus qu'une simple monnaie numérique – c'est une révolution financièr
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 Combo recommandé : À utiliser de préférence avec   EA US30 Scalper   et   Nasdaq Algo   pour une diversification optimale des investissements. MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transa
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Le trading algorithmique EURUSD est un EA simple mais très efficace sur la plateforme MT5. Cet EA est spécialement conçu pour la paire de devises la plus stable au monde, EURUSD. L'EA utilise une stratégie de day trading, avec 90 % des transactions clôturées en quelques heures. Il se concentre sur l’identification des niveaux clés dans le timeframe H1 pour trouver les points d’entrée et définir des niveaux de Stop Loss (SL) appropriés et prédéfinis. L'EA prend en charge une fonction de trailing
Filtrer:
HFTUmpire
29
HFTUmpire 2024.06.04 15:51 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

mo oliver
236
mo oliver 2024.02.14 15:05 
 

Superb support when I asked a few question, The EA is fantastic, I passed in 3 hours my Kortana Challenge. Sooo recommend.!!!

trader4life80
19
trader4life80 2024.02.12 22:58 
 

I bought the hft bot today and it passed my challenge this afternoon in 3 hours on the lowest lot size so I was really impressed, Mrs Lo is great to deal with and answers any queries promptly, I look forward to purchasing another bot soon thank you

Ben Hobbs
80
Ben Hobbs 2024.02.06 04:24 
 

I had some questions about the timezone and lot size settings when first configuring, my questions were answered by Lo within minutes on a Sunday. The robot 100% works as promised, it passed my challenge in about an hour at the start of the NY session. Highly Recommended.

swiss2271
54
swiss2271 2024.02.01 14:07 
 

A perfect EA, after one hour my account was passed. The support is also excellent!

Hing Chung Chan
242
Hing Chung Chan 2024.01.31 18:01 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

sly424
31
sly424 2024.01.26 22:00 
 

By far the best developer and really take her time to answer any questions. The EA works perfectly and passed within two hours. Thank you for helping and being patient

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:16
Thank you
Mohanad Jabbar
123
Mohanad Jabbar 2024.01.26 09:16 
 

She’s just so good and professional, super fast customer service.. flawless product, i tried it and i was surprised that the account only went up never down and i passed my challenge, i recommend it to everyone

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
iamgr00t
35
iamgr00t 2024.01.18 15:50 
 

Works. Good support from author.

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
machodex
24
machodex 2024.01.18 02:55 
 

This is my first purchased bot to help my trade. This time, to pass the Prop-firm HFT challenge. I was skeptical about purchasing the bot because there are too many out there, and it is difficult to pick the real effective one. I finally settled for Lo bot, and I was glad I did. When I installed it, it worked for a few minutes and stopped working. I did what I could do for hours, but to no avail. The START and STOP buttons didn't work. I contacted Lo, and when he later responded, I discovered we were on a different continent. He assured me that the bot is good. He explained how it works by the time frame configured in the bot. He helped me convert the GMT to my country's time and explained how it works. "Message me in 10 hours," he said. When I did, he remotely adjusted the lot size; boom! In 48 minutes, I passed my $100,000 account. Guess what! He/She (Sorry, I didn't ask the gender) stayed with me online on the remote, watching the trade and chatting with me like a friend for 48 minutes. He congratulated me and left. This person is good, customer service (support) is amazing, and the bot works great. I will check out his/her other bots. Very reliable person. It would be great if Lo could add step-by-step instructions for computer novices to the instructions.

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.18 03:52
Thank you for your incredibly honest review. I always strive to provide the best service to customers. And I'm always confident in my products. ( I am girl ) Congratulation to you.
Tariq Braynon
24
Tariq Braynon 2024.01.11 14:58 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.11 15:42
Hello, I sent you a private message. Error not from EA, it from your MT4 setting incorrect. Your prop firm myfundedfx does not allow it and neither does HFT prop firms. Please register with the correct HFT prop firms according to the list.
vqeeq
69
vqeeq 2024.01.10 14:50 
 

This is the first time I've ever purchased an EA. I have to say the experience with Lo Thi Mai Loan has been beyond amazing. He has responded within seconds and helped me set up the HFT Prop Firm EA. It is very simple to use but I wanted to check I had set everything correctly and he has been super supportive. I have just passed an account with Kortana in 2 hours 30 minutes. Highly recommended!!!

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:42
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
Fate662
74
Fate662 2024.01.09 01:09 
 

Product: 100% Awesome! Just set 3 parameters and let it run then watch the magic happen! Passed 10k within few hours with using default lot size. Seller: Lo is very nice, responds back real fast, and helps you or answer any questions! Awesome seller & EA!

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:41
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
MM
57
MM 2024.01.05 14:24 
 

The most honest, legit and reliable HFT EA I've been searching for. No more getting someone to pass a challenge for me. She is always fast in response always within 30 minutes, except when she's asleep. But other than that, she will guide you to setup via any desk or teamviewer to make sure you run it smoothly. If you have any questions before purchasing she's willing to answer them with sincerity. She is very respectful in responses and always. there for you. This is true review. Thank you Miss Lo. May god bless you with wealth, abundance in the world and hereafter. (:

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 14:39
Thank you for your comment. I saw big big fund for the first time. I'm happy that my EA passed the funds to you in just 30 minutes. Wishing you many profits with $1M Fund.
Pemburu Ilmu
40
Pemburu Ilmu 2024.01.04 15:56 
 

I passed my quantec account in 2 hours.. Highly recommend.. And thanks alot bro 💪

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
anan yukanan
23
anan yukanan 2023.12.27 17:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
prabhacp88
398
prabhacp88 2023.12.23 12:46 
 

Good product with excellent support. Successfully passed in Quantec's challenge and currently running smoothly in msolution's challenge. Thanks to Lo Thi Mai Loan.

Lo Thi Mai Loan
12231
Réponse du développeur Lo Thi Mai Loan 2023.12.23 21:07
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
12
Répondre à l'avis