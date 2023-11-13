HFT Pass Prop Firm MT4

Vente flash pendant 24 heures - Seulement149 $

"HFT Pass Prop Firms" est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour participer au défi HFT, négociant avec la paire US30.





Pour découvrir d'autres Expert Advisors et Indicateurs de premier plan, rendez-vous sur : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Je suis Los, veuillez vous abonner pour recevoir davantage de mises à jour : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news





1/ Qu'est-ce que le HFT ?





Le trading haute fréquence (HFT) est une méthode de trading qui utilise des programmes informatiques puissants pour exécuter un grand nombre d'ordres en fractions de seconde. Le HFT utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser plusieurs marchés et exécuter des ordres en fonction des conditions actuelles du marché. Les traders avec les vitesses d'exécution les plus rapides ont tendance à être plus rentables, et le HFT se caractérise par des taux de rotation élevés et des ratios ordre-transaction élevés.





Par conséquent, cet EA convient uniquement aux défis de 1 étape ou 2 étapes et N'EST PAS adapté aux comptes réels ou financés.





2/ Principales caractéristiques





- Achat unique, utilisable pour un nombre illimité de comptes

- Utilise une stratégie avec un ratio Risque-Rendement élevé et des stops très serrés

- Supporte plus de 14 sociétés Prop offrant un support HFT pour les défis de 1 étape ou 2 étapes

- Support à vie fourni après l'achat du bot

- Tutoriel vidéo disponible pour la configuration

- Support Team Viewer disponible pour les débutants/novices





3/ Backtest ou Configuration





- Activer le trading automatique et ajouter le lien fourni pour filtrer les actualités

- Outils => Options => Expert Advisor => Cocher la case "Autoriser les demandes web" => Ajouter le lien https://nfs.faireconomy.media/





- Utiliser avec la paire US30

- Période : M1





Entrer 3 paramètres :

- _account_start : 25000

- _profit_target : 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize : Commencer à 1 lot, augmentant au maximum de lots que votre compte peut ouvrir.





Recommandations :

- Exécuter pendant les heures de trading aux États-Unis

- Exécuter 15 minutes après la publication des nouvelles pour une volatilité maximale

- Exécuter l'EA de 5 à 60 minutes tous les jours

- Atteindre votre objectif plus rapidement pendant une forte volatilité





Si vous recevez un avertissement par e-mail en raison d'une demande élevée au serveur, éteignez l'EA ce jour-là et réouvrez-le le lendemain.