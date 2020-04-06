SNeox AI
- Asesores Expertos
- Anastasiya Morozova
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
SNeox AI es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex.
El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados.
¡ATENCIÓN! Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99
Próximos 15 - $159
Precio final: $229
¡Date prisa en aprovechar esta oferta!
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518
Instrumentos comerciales:
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
El robot es capaz de trabajar en varios pares de divisas simultáneamente, proporcionando diversificación de las operaciones comerciales.
Principios de funcionamiento:
-
Falta de martingala
-
Falta de promedio
-
Falta de bloqueo
-
Falta de rejillas de orden
Todas las operaciones se abren según un algoritmo propietario que analiza las condiciones actuales del mercado sin el uso de métodos agresivos de gestión de capital.
Características del asesor:
-
Análisis preciso de precios y volatilidad del mercado
-
Optimizado para alta velocidad de ejecución de órdenes
-
Centrado en minimizar las caídas
-
Fácil configuración, sin necesidad de monitoreo constante
-
Adecuado para un formato de "configúrelo y olvídese".
Recomendado para:
-
Comercio automatizado a largo plazo
-
Úselo en cuentas reales y demo
-
Trabajar en cuentas con ejecución de mercado