BBSonic HMX Recovery Scalper

BBSonic HMX Recovery Scalper es un sistema de negociación automatizado basado en la lógica de ruptura de las Bandas de Bollinger combinada con un sistema inteligente de recuperación de martingala de cobertura , diseñado para manejar los retrocesos del mercado y recuperar las pérdidas flotantes de manera eficiente.

BBSonic HMX Recovery Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera utilizando unconcepto simple y probado de Bandas de Bollinger, mejorado con unmecanismo de recuperación de martingala de cobertura para gestionar los movimientos adversos de los precios.

El EA abre posiciones cuando el precio se mueve más allá de los límites de las Bandas de Bollinger, lo que indica un fuerte impulso o expansión de la volatilidad.

Si el mercado retrocede en contra de la posición inicial, el EA activa unsistema de recuperación de cobertura con un tamaño de lote mayor, con el objetivo de cerrar todas las posiciones una vez que se alcanza un objetivo de beneficio neto.

Este enfoque permite al EA adaptarse a las condiciones de oscilación y volatilidad del mercado, manteniendo al mismo tiempo una lógica de recuperación estructurada.

Lógica de negociación

✔Comprar cuando el precio rompe por encima de labanda superiorde Bollinger

✔Vender cuando el precio rompe por debajo de labanda inferior de Bollinger

Si el precio se mueve en contra de la posición inicial:

El EA abre una posición de cobertura opuesta

El tamaño del lote aumenta según los ajustes de recuperación

Todas las posiciones secierran juntas una vez que se alcanza el beneficio global

Características principales

✔ Sistema de entrada basado en las Bandas de Bollinger

✔ Lógica de recuperación de martingala de cobertura

✔ Gestión automática de posiciones

✔ Cierre total sobre el beneficio total

✔ Parámetros de las Bandas de Bollinger ajustables

✔ Ajustes de recuperación y lote ajustables

✔ Diseñado para scalping y trading a corto plazo

✔ Totalmente automatizado - no requiere intervención manual.

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Plazo: M1 - M5

Depósito mínimo: 5000 & 0.01 tamaño de lote

Tipo de broker : ECN / Se recomienda un spread bajo

Tipo de cuenta: Se requiere cuenta de cobertura

🔹 Advertencia de riesgo (WAJIB di MQL5)

⚠ A dvertencia de riesgo:

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo.

Las estrategias de Martingala y de recuperación pueden conducir a grandes caídas durante las tendencias fuertes.

Utilice una gestión adecuada del dinero y pruebe el EA en unacuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

🔹 ¿Por qué elegir BBSonic HMX Recovery Scalper?

✔ Estrategia simple y transparente

✔ Combina el breakout de volatilidad con la lógica de recuperación

✔ Adecuado para traders que entienden de coberturas y sistemas de martingala

✔ Ajustes flexibles para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.

Notas

Este EAno esun santo grial.

Es una herramienta de trading profesional diseñada para traders que entiendenla gestión del riesgo y las estrategias basadas en la recuperación.





🔧 Ajustes recomendados

Los ajustes recomendados pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, símbolo, marco temporal y preferencia de riesgo.

Para losajustes recomendados u optimizados, por favorpóngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado.