HFT Pass Prop Firm MT4

Распродажа в течение 24 часов - всего $149

"HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30.





Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news





1/ Что такое HFT?





Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мощные компьютерные программы для исполнения большого количества ордеров за доли секунды. HFT применяет сложные алгоритмы для анализа нескольких рынков и исполнения ордеров на основе текущих рыночных условий. Трейдеры с самыми высокими скоростями исполнения, как правило, более прибыльны, и HFT характеризуется высокими оборотами и соотношением ордеров к сделкам.





Таким образом, этот советник подходит только для испытаний 1 или 2 шага и НЕ подходит для реальных или финансируемых счетов.





2/ Основные характеристики





- Покупка один раз, может использоваться на неограниченное количество счетов

- Использует стратегию с высоким соотношением риска и вознаграждения, а также очень маленькими стопами

- Поддерживает более 14 фирм, предоставляющих поддержку HFT для испытаний 1 или 2 шага

- Пожизненная поддержка после покупки бота

- Доступен видеоурок по настройке

- Поддержка через Team Viewer для новичков





3/ Тестирование или Настройка





- Включите автоматическую торговлю и добавьте предоставленную ссылку для фильтрации новостей

- Инструменты => Опции => Советник => Установите флажок "Разрешить веб-запрос" => Добавьте ссылку https://nfs.faireconomy.media/





- Используйте с парой US30

- Таймфрейм: M1





Введите 3 параметра:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: Начните с 1 лота, увеличивая до максимального количества лотов, которое ваш счет может открыть.





Рекомендации:

- Запускайте во время американской торговли

- Запускайте через 15 минут после публикации новостей для максимальной волатильности

- Запускайте советника от 5 до 60 минут каждый день

- Достигайте цели как можно быстрее в условиях высокой волатильности





Если вы получили предупреждение по электронной почте из-за высокого запроса к серверу, выключите советника на тот день и снова откройте его на следующий день.