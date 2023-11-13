HFT Pass Prop Firm MT4

5

 Распродажа в течение 24 часов - всего $149 

"HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30.

1/ Что такое HFT?

Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мощные компьютерные программы для исполнения большого количества ордеров за доли секунды. HFT применяет сложные алгоритмы для анализа нескольких рынков и исполнения ордеров на основе текущих рыночных условий. Трейдеры с самыми высокими скоростями исполнения, как правило, более прибыльны, и HFT характеризуется высокими оборотами и соотношением ордеров к сделкам.

Таким образом, этот советник подходит только для испытаний 1 или 2 шага и НЕ подходит для реальных или финансируемых счетов.

2/ Основные характеристики

- Покупка один раз, может использоваться на неограниченное количество счетов
- Использует стратегию с высоким соотношением риска и вознаграждения, а также очень маленькими стопами
- Поддерживает более 14 фирм, предоставляющих поддержку HFT для испытаний 1 или 2 шага
- Пожизненная поддержка после покупки бота
- Доступен видеоурок по настройке
- Поддержка через Team Viewer для новичков

3/ Тестирование или Настройка

- Включите автоматическую торговлю и добавьте предоставленную ссылку для фильтрации новостей
- Инструменты => Опции => Советник => Установите флажок "Разрешить веб-запрос" => Добавьте ссылку https://nfs.faireconomy.media/

- Используйте с парой US30
- Таймфрейм: M1

Введите 3 параметра:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: Начните с 1 лота, увеличивая до максимального количества лотов, которое ваш счет может открыть.

Рекомендации:
- Запускайте во время американской торговли
- Запускайте через 15 минут после публикации новостей для максимальной волатильности
- Запускайте советника от 5 до 60 минут каждый день
- Достигайте цели как можно быстрее в условиях высокой волатильности

Если вы получили предупреждение по электронной почте из-за высокого запроса к серверу, выключите советника на тот день и снова откройте его на следующий день.
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Эксперты
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Bliz Golden Strategy Mt4
Abhishek Yadav
Эксперты
Стратегия Golden Bliz — это стратегия, основанная на определенных правилах. Это не ограничивается тем, что это отдельная стратегия; это платформа, позволяющая трейдерам создавать свои индивидуальные торговые инструменты. Благодаря обширным возможностям настройки вы можете разработать торговый подход, который идеально соответствует вашему уникальному стилю и пониманию рынка. Эта стратегия основана на устоявшихся правилах, широко принятых в современном торговом мире. Кроме того, вы получите 8 файл
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Эксперты
Робот использует торговую стратегию пробоя линий индикатора  Bollinger Bands . Суть этой стратегии заключается в постоянном анализе линий индикатора и поиске максимально эффективных точке пробоя его линий. Когда цена пробивает линию индикатора в каком-то из направлений, робот открывает сделку в эту сторону и начинает ее сопровождать Но робот открывает сделки не при каждом пробитии линий индикатора, а только в тех местах, где он считает, что это будет максимально эффективным. Это очень надежная с
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия торгового эксперта основана на опережающем прогнозировании наиболее вероятного ценового движения. Методом определения этого движения является вычисление и соотношение таких факторов как: краткосрочные свечные модели OHLC, направление микротренда, скорость изменения цены. Одновременно может быть открыта только 1 сделка на одном торговом инструменте. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Опасные методы торговли не используются. Советник имеет минимальные настройки, что
Besser
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет текущее состояние рынка - бычий тренд, медвежий, или боковое движения и открывает позиции в сторону предполагаемого ценового движения. Кроме того, в момент принятия торгового решения советник анализирует 4 и 5 свечные формации за определенный промежуток времени. В случае совпадения более 2 формаций с положительным результатом, советник совершает вход в рынок. В качестве фильтра используется индикатор SAR. Наилучшие результаты достигаются на торговых инструментах: GB
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Endeavor EA
Yuriy Kuzmin
Эксперты
Endeavor EA - полностью автоматический безындикаторный дневной советник, торгующий по стратегии, основанной на торговле по часам и пробое уровней поддержки и сопротивления. Логика советника: советник торгует в активные фазы азиатской, европейской и американской сессий и позволяет захватить практически весь дневной тренд. Он анализирует историю и открывает отложенные ордера с целью следовать в направления движения рынка при пробое. В советнике присутствуют опции закрытия ордера по профиту или по
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет начало волнового движения и начинает работать по ходу новой волны. Используется жесткий стоп-лосс и тейк-профит. Встроена защита от расширения спреда брокером. Контроль профита осуществляет функция короткого трейлинг-стопа. Расчет лота производится в зависимости от стоп-лосса. Например, при стоп-лоссе 250 пунктов и MaxRisk = 10 % размер лота будет рассчитан таким образом, что при срабатывании стоп-лосса (250 пунктов) потеря будет равняться 10% от депозита. При стоп-лоссе равн
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Эксперты
This Expert Advisor is based on Japan Candle Sticks and RSI indicator. Combines with some indicators to get opportunities to entry. * Features - Spreads protection, - Japan  Candle Sticks - DCA until get profit * Setting   - Start Lots Size = 0.01 for 2000$:   - Minimal Lots Size = 0.01 - Maximal spread to entry (PiP) = 2 (in pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss   * Recommendations  - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (ECN account with low spreads) - Pairs :  XAUUSD
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Go Solo Gold is the latest generation of robots dedicated to the Gold market (XAUUSD) with improvements in algorithms to optimize performance. Signal models are built closely according to Tickdata fluctuations to find high probability and low risk opportunities. Along with Scalper strategy to follow short-term trends and quickly exit the market to preserve profits. EA is suitable for XAUUSD with strong volatility and opportunities. Users can start with a balance of $ 200 and default setti
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Эксперты
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Текущее количество копий по данной цене ограничено. Стоимость скоро будет увеличена до $1999.99. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Универсальный мультистратегический трендовый торговый робот Добро пожаловать в Vega BOT — высокотехнологичный советник, объединяющий несколько профессиональных тренд-следящих методологий в одной гибкой и полностью настраиваемой системе. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным алгоритмическим трейдером, Vega BOT позволяе
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
EA Forex Scalping — это советник, специально разработанный для трёх основных валютных пар: EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Сигналы Осталась только 1 копия из 10 по этой цене. Следующая цена: $699.99 Доступен для MT4 и MT5 Не использует: сетку, мартингейл, ИИ, нейросети или арбитраж. Каждая сделка имеет установленный жесткий стоп-лосс (SL), различный для каждой валютной пары. Прибыль фиксируется с помощью трейлинг-стопа. Советник работает на реальных счетах уже более 6 месяцев Подходит для торговли на
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
Добро пожаловать в TITAN BREAKER EA ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ По текущей цене доступно ограниченное количество копий Скоро цена повысится до $1599.99 Торговый сигнал – US30, NAS100 О TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнительно усовершенствована и преобразована в новую долгосрочную стратегию. Система рассчитана на достижение при
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Следующая цена: $999.99 Финальная цена: $1999.99 Версия для MT4   Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden B
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Эксперты
Добро пожаловать в Gold Trend Scalping Промо запуск: Следующая цена: $899.99 Финальная цена: $1999.99 Живой сигнал Gold Trend Scalping — это первый советник, который я разработал специально для торговли золотом. Советник использует стратегию следования за трендом, основанную на анализе больших временных интервалов.  Он применяет индикатор супер тренда для определения основного тренда на старших таймфреймах, после чего открывает сделки на меньших таймфреймах. Советник всегда использует фиксир
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Эксперты
Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3333,33 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГА EA EURUSD (2 аккаунта) => Запросите подробности в личных сообщениях! ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ EA Версия MT4 Почему Bitcoin важен сегодня Bitcoin стал не просто цифровой валютой — это финансовая революция. Как пионер криптовалюты, Bitcoi
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Эксперты
Алготрейдинг EURUSD — это простой, но очень эффективный торговый советник (EA) на платформе MT5. Советник специально разработан для самой стабильной валютной пары в мире — EURUSD.  Советник использует дневную стратегию, при которой 90% сделок закрываются в течение нескольких часов. Он сосредоточен на определении ключевых уровней на таймфрейме H1 для нахождения точек входа и установки соответствующих, заранее определённых уровней Stop Loss (SL).  Советник поддерживает функцию трейлинг-стопа, пом
12
Ответ на отзыв