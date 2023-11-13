HFT Pass Prop Firm MT4

Распродажа в течение 24 часов - всего $149
"HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30.
1/ Что такое HFT?
Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мощные компьютерные программы для исполнения большого количества ордеров за доли секунды. HFT применяет сложные алгоритмы для анализа нескольких рынков и исполнения ордеров на основе текущих рыночных условий. Трейдеры с самыми высокими скоростями исполнения, как правило, более прибыльны, и HFT характеризуется высокими оборотами и соотношением ордеров к сделкам.
Таким образом, этот советник подходит только для испытаний 1 или 2 шага и НЕ подходит для реальных или финансируемых счетов.
2/ Основные характеристики
- Покупка один раз, может использоваться на неограниченное количество счетов
- Использует стратегию с высоким соотношением риска и вознаграждения, а также очень маленькими стопами
- Поддерживает более 14 фирм, предоставляющих поддержку HFT для испытаний 1 или 2 шага
- Пожизненная поддержка после покупки бота
- Доступен видеоурок по настройке
- Поддержка через Team Viewer для новичков
3/ Тестирование или Настройка
- Включите автоматическую торговлю и добавьте предоставленную ссылку для фильтрации новостей
- Используйте с парой US30
- Таймфрейм: M1
Введите 3 параметра:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: Начните с 1 лота, увеличивая до максимального количества лотов, которое ваш счет может открыть.
Рекомендации:
- Запускайте во время американской торговли
- Запускайте через 15 минут после публикации новостей для максимальной волатильности
- Запускайте советника от 5 до 60 минут каждый день
- Достигайте цели как можно быстрее в условиях высокой волатильности
Если вы получили предупреждение по электронной почте из-за высокого запроса к серверу, выключите советника на тот день и снова откройте его на следующий день.
Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.