HFT Pass Prop Firm MT4

"HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다.
1/ HFT란?
고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다.
따라서이 EA는 1 단계 또는 2 단계 도전에만 적합하며 실제 또는 자금이 지원되는 계정에는 적합하지 않습니다.
2/ 주요 특징
- 일회성 구매, 무제한 계정에서 사용 가능
- 고위험-보상 비율 및 매우 작은 스탑을 사용하는 전략
- 1 단계 또는 2 단계 도전에 HFT 지원을 제공하는 14개 이상의 Prop 기업 지원
- 봇 구매 후 지원 평생 제공
- 설정을 위한 비디오 튜토리얼 제공
- 초보자를 위한 Team Viewer 지원 제공
3/ 백테스트 또는 설정
- 자동 거래 활성화 및 뉴스 필터링을 위한 제공된 링크 추가
- US30 페어 사용
- 시간 프레임: M1
3 개의 매개 변수 입력:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: 1 로트에서 시작하여 계정이 열 수있는 최대 로트로 증가
권장 사항:
- 미국 거래 시간에 실행
- 뉴스 발표 후 15 분 후에 최대 변동성을 위해 실행
- 매일 5-60 분 동안 EA 실행
- 높은 변동성에서 목표를 가장 빨리 달성
서버에 대량 요청으로 경고 이메일을 받으면 해당 날에 EA를 끄고 다음 날 다시 엽니다.
Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.