HFT Pass Prop Firm MT4

"HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다.

다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller

저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news


1/ HFT란?

고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다.

따라서이 EA는 1 단계 또는 2 단계 도전에만 적합하며 실제 또는 자금이 지원되는 계정에는 적합하지 않습니다.

2/ 주요 특징

- 일회성 구매, 무제한 계정에서 사용 가능
- 고위험-보상 비율 및 매우 작은 스탑을 사용하는 전략
- 1 단계 또는 2 단계 도전에 HFT 지원을 제공하는 14개 이상의 Prop 기업 지원
- 봇 구매 후 지원 평생 제공
- 설정을 위한 비디오 튜토리얼 제공
- 초보자를 위한 Team Viewer 지원 제공

3/ 백테스트 또는 설정

- 자동 거래 활성화 및 뉴스 필터링을 위한 제공된 링크 추가
- 도구 => 옵션 => 전문가 어드바이저 => "웹 요청 허용" 확인란 선택 => 링크 https://nfs.faireconomy.media/ 추가

- US30 페어 사용
- 시간 프레임: M1

3 개의 매개 변수 입력:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: 1 로트에서 시작하여 계정이 열 수있는 최대 로트로 증가

권장 사항:
- 미국 거래 시간에 실행
- 뉴스 발표 후 15 분 후에 최대 변동성을 위해 실행
- 매일 5-60 분 동안 EA 실행
- 높은 변동성에서 목표를 가장 빨리 달성

서버에 대량 요청으로 경고 이메일을 받으면 해당 날에 EA를 끄고 다음 날 다시 엽니다.
리뷰 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

HFTUmpire
29
HFTUmpire 2024.06.04 15:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

mo oliver
236
mo oliver 2024.02.14 15:05 
 

Superb support when I asked a few question, The EA is fantastic, I passed in 3 hours my Kortana Challenge. Sooo recommend.!!!

trader4life80
19
trader4life80 2024.02.12 22:58 
 

I bought the hft bot today and it passed my challenge this afternoon in 3 hours on the lowest lot size so I was really impressed, Mrs Lo is great to deal with and answers any queries promptly, I look forward to purchasing another bot soon thank you

Ben Hobbs
88
Ben Hobbs 2024.02.06 04:24 
 

I had some questions about the timezone and lot size settings when first configuring, my questions were answered by Lo within minutes on a Sunday. The robot 100% works as promised, it passed my challenge in about an hour at the start of the NY session. Highly Recommended.

swiss2271
54
swiss2271 2024.02.01 14:07 
 

A perfect EA, after one hour my account was passed. The support is also excellent!

Hing Chung Chan
242
Hing Chung Chan 2024.01.31 18:01 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

sly424
31
sly424 2024.01.26 22:00 
 

By far the best developer and really take her time to answer any questions. The EA works perfectly and passed within two hours. Thank you for helping and being patient

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:16
Thank you
Mohanad Jabbar
123
Mohanad Jabbar 2024.01.26 09:16 
 

She’s just so good and professional, super fast customer service.. flawless product, i tried it and i was surprised that the account only went up never down and i passed my challenge, i recommend it to everyone

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
iamgr00t
35
iamgr00t 2024.01.18 15:50 
 

Works. Good support from author.

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
machodex
24
machodex 2024.01.18 02:55 
 

This is my first purchased bot to help my trade. This time, to pass the Prop-firm HFT challenge. I was skeptical about purchasing the bot because there are too many out there, and it is difficult to pick the real effective one. I finally settled for Lo bot, and I was glad I did. When I installed it, it worked for a few minutes and stopped working. I did what I could do for hours, but to no avail. The START and STOP buttons didn't work. I contacted Lo, and when he later responded, I discovered we were on a different continent. He assured me that the bot is good. He explained how it works by the time frame configured in the bot. He helped me convert the GMT to my country's time and explained how it works. "Message me in 10 hours," he said. When I did, he remotely adjusted the lot size; boom! In 48 minutes, I passed my $100,000 account. Guess what! He/She (Sorry, I didn't ask the gender) stayed with me online on the remote, watching the trade and chatting with me like a friend for 48 minutes. He congratulated me and left. This person is good, customer service (support) is amazing, and the bot works great. I will check out his/her other bots. Very reliable person. It would be great if Lo could add step-by-step instructions for computer novices to the instructions.

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.18 03:52
Thank you for your incredibly honest review. I always strive to provide the best service to customers. And I'm always confident in my products. ( I am girl ) Congratulation to you.
Tariq Braynon
24
Tariq Braynon 2024.01.11 14:58 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.11 15:42
Hello, I sent you a private message. Error not from EA, it from your MT4 setting incorrect. Your prop firm myfundedfx does not allow it and neither does HFT prop firms. Please register with the correct HFT prop firms according to the list.
vqeeq
69
vqeeq 2024.01.10 14:50 
 

This is the first time I've ever purchased an EA. I have to say the experience with Lo Thi Mai Loan has been beyond amazing. He has responded within seconds and helped me set up the HFT Prop Firm EA. It is very simple to use but I wanted to check I had set everything correctly and he has been super supportive. I have just passed an account with Kortana in 2 hours 30 minutes. Highly recommended!!!

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:42
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
Fate662
74
Fate662 2024.01.09 01:09 
 

Product: 100% Awesome! Just set 3 parameters and let it run then watch the magic happen! Passed 10k within few hours with using default lot size. Seller: Lo is very nice, responds back real fast, and helps you or answer any questions! Awesome seller & EA!

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:41
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
MM
57
MM 2024.01.05 14:24 
 

The most honest, legit and reliable HFT EA I've been searching for. No more getting someone to pass a challenge for me. She is always fast in response always within 30 minutes, except when she's asleep. But other than that, she will guide you to setup via any desk or teamviewer to make sure you run it smoothly. If you have any questions before purchasing she's willing to answer them with sincerity. She is very respectful in responses and always. there for you. This is true review. Thank you Miss Lo. May god bless you with wealth, abundance in the world and hereafter. (:

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 14:39
Thank you for your comment. I saw big big fund for the first time. I'm happy that my EA passed the funds to you in just 30 minutes. Wishing you many profits with $1M Fund.
Pemburu Ilmu
40
Pemburu Ilmu 2024.01.04 15:56 
 

I passed my quantec account in 2 hours.. Highly recommend.. And thanks alot bro 💪

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
anan yukanan
23
anan yukanan 2023.12.27 17:03 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
prabhacp88
398
prabhacp88 2023.12.23 12:46 
 

Good product with excellent support. Successfully passed in Quantec's challenge and currently running smoothly in msolution's challenge. Thanks to Lo Thi Mai Loan.

Lo Thi Mai Loan
12653
개발자의 답변 Lo Thi Mai Loan 2023.12.23 21:07
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
