HFT Pass Prop Firm MT4

5

 24時間のフラッシュセール - たった$199.99

"HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。

他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください：https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller

私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください：https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news


1/ HFTとは？

高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。

したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適しており、実際の取引口座や資金提供された口座には適していません。

2/ 主な特徴

- 一度の購入で無制限の口座で使用可能
- 高リスクリワード比および非常に小さなストップを使用した戦略
- 1段階または2段階の挑戦にHFTサポートを提供する14以上のプロップ会社をサポート
- ボット購入後に提供されるライフタイムサポート
- セットアップのためのビデオチュートリアルが利用可能
- 初心者向けのTeam Viewerサポートが利用可能

3/ バックテストまたはセットアップ

- 自動取引を有効にし、ニュースをフィルタリングするための提供されたリンクを追加します
- ツール => オプション => エキスパートアドバイザー => "webRequestを許可"のチェックボックスをオンにし、リンクhttps://nfs.faireconomy.media/を追加します

- US30ペアを使用
- タイムフレーム：M1

3つのパラメータを入力してください：
- _account_start：25000
- _profit_target：27500（25000+2500）
- FixedLotSize：1ロットから始め、口座が開設できる最大のロット数まで増やします。

おすすめ：
- 米国取引時間中に実行
- ニュースが発表されてから15分後に実行して、最大のボラティリティを得る
- 毎日5〜60分間EAを実行
- 高いボラティリティで最速の目標を達成

サーバーへの高いリクエストによる警告メールを受け取った場合は、その日はEAをオフにして翌日再度開いてください。
レビュー 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

おすすめのプロダクト
Time Scalper
Sabil Yudifera
エキスパート
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
エキスパート
EA Golden Wings is a fully automated EA designed to trade GOLD. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAUUSD in 2015-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large initial deposit.  + Alway
Doctor
Andrey Kolmogorov
エキスパート
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
エキスパート
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
エキスパート
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
エキスパート
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
エキスパート
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
エキスパート
Advisor based on triangular arbitrage. The Expert Advisor analyzes the prices of all trading instruments on the entire account opened in the market overview.   The analysis takes place at the expense of other currency pairs linked by a single currency.   (currency triangles). Examples of triangles: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD The Expert Advisor analyzes each currency through the other two and calcu
Bollinger Band Strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT4  は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT5バージョンはこちらでダウン
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
エキスパート
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
エキスパート
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
エキスパート
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
BiBoosterix
Andrey Kozak
エキスパート
BiBoosterix は、MetaTrader 4 向けに設計された強力なトレーディングロボットで、金融市場での自動取引を目的としています。適応型資金管理アルゴリズムと高度な市場分析戦略を組み合わせており、初心者からプロのトレーダーまで幅広く対応できる理想的なツールです。 主な利点 適応型アルゴリズム ：口座残高に基づいて自動的にロットを管理します。 マルチカレンシー対応 ：複数の通貨ペアで同時に取引可能です。 効果的なリスク管理 ：ストップロス、トレーリングストップ、最大オープン注文数の制限をサポート。 最新のロジック ：価格動向分析、ストキャスティクスオシレーターのシグナル、価格チャネルの方向を活用して意思決定を行います。 柔軟性 ：ユーザーのニーズに合わせて簡単にパラメータを調整可能。 技術仕様 プラットフォーム ：MetaTrader 4 推奨初期資金 ：$500 取引ツール ： XAUUSD タイムフレーム ：M1 — H1 リスクレベル ：ユーザーがカスタマイズ可能 主なパラメータ Lots ：初期ロットサイズ（デフォルト：0.05）。 Total Orders ：同時に
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
エキスパート
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
エキスパート
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
エキスパート
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
SNeox AI
Anastasiya Morozova
エキスパート
SNeox AI は、外国為替市場で安定した長期取引を実現する自動化された複数通貨取引ロボットです。 アドバイザーは、市場価格とボラティリティを分析するための実証済みのアルゴリズムを使用して開発されており、リスクを管理しながら慎重な取引を行うことに重点を置いています。 注目！ 新年のプロモーション：最初の15回のご購入で99ドル 次の15 - $159 最終価格: 229ドル 急いでこのオファーをご利用ください! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 取引商品: EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF ロボットは複数の通貨ペアを同時に処理できるため、取引操作の多様化が実現します。 動作原理: マーチンゲールの欠如 平均化の欠如 ロックの欠如 注文グリッドの欠如 すべての取引は、積極的な資本管理方法を使用せずに現在の市場状況を分析する独自のアルゴリズムに基づいて開始されます。 アドバイザーの機能: 正確な価格と市場の変動分析 高速注文実行に最適化 ドロ
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
エキスパート
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Bliz Golden Strategy Mt4
Abhishek Yadav
エキスパート
ゴールデンブリズ戦略は、特定のルールに基づいた戦略です。 これはスタンドアロンの戦略に限定されません。 トレーダーがカスタマイズされた取引ツールを作成するためのプラットフォームです。 広範なカスタマイズ機能により、独自のスタイルと市場洞察に完全に一致する取引アプローチを作成できます。 この戦略は、現代の取引世界で広く採用されている確立されたルールに基づいています。 さらに、主要通貨ペアのセット ファイル 8 個もお届けします。 これらのファイルは貴重な参照ポイントとして機能し、独自の取引戦略とともに意思決定プロセスを支援します。 私のmql Dmでセットファイルをリクエストしてください。 一般情報： 最適な取引時間: 英国時間の午前 8 時から午前 10 時 (ニューヨーク時間の午前 3 時から午前 5 時) まで取引します。 月曜日を避ける: この戦略は月曜日の取引には推奨されません。 常に最新情報を入手してください: 取引を予定している通貨ペアに大きな影響を与える可能性のある重大なニュースがあった日には取引を控えてください。 最適な通貨ペア: デフォルト設定は 15 分タイムフ
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
ForexXcelerator
Andrey Kozak
エキスパート
ロボットは、ボリンジャーバンド指標のラインをブレイクする取引戦略を使用します。 この戦略の本質は、インジケーターラインの継続的な分析と、そのラインの最も効果的なブレイクアウトポイントの検索にあります。 価格がいずれかの方向で指標線を突破すると、ロボットはその方​​向で取引を開始し、それに追従し始めますが、ロボットは指標線が突破されるたびに取引を開始するわけではなく、指標線が突破された場所でのみ取引を開始しますそれが最も効果的であると考えられます。 これは、世界中の何千人ものトレーダーによって長年にわたってテストされてきた、非常に信頼できる戦略です。 これは、GPTchat が学習のために提供する実用的なスキャルピング戦略の 1 つです。 人工知能は、これが M5 時間枠で最も効果的な取引スキャルピング戦略の 1 つであると信じています。 私たちは人工知能にも同意し、この戦略の実際の有効性を確認します。 ロボットの利点: マーチンゲールは使用しません。 ロットサイズはトレーダーが設定で指定します。 残高が10％増加するごとにロットが10％増加します ロボットは適応型リスク管理機能を使
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Besser
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The EA's algorithm determines the current state of the market - a bullish trend, bearish, or sideways movement and opens positions in the direction of the intended price movement. In addition, at the time of making a trading decision, the adviser analyzes 4 and 5 candlestick formations for a certain period of time. If more than 2 formations coincide with a positive result, the adviser makes an entry into the market. The SAR indicator is used as a filter. The best results are achieved on tradin
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
エキスパート
トライアルをダウンロード 動作原理 EAがアクティブな場合、実行モードパラメータに基づいてチャートを分析します。 チャート上に既存のポジションがない場合、EAはパラメータに基づいて取引を行います。トレンドが上昇トレンドの場合、買い取引を行い、下降トレンドの場合は売り取引を行います。そして、ストップロス変数が0より大きい場合、オープンした取引価格から一定の距離にストップロス注文も設定します。0はストップロスなしを意味します。 チャート上に既存のポジションがあり、最後のポジションが損失の場合、EAは現在の市場価格と注文との間の距離がユーザーが設定した最小距離以上であるかどうかを確認し、それに基づいて取引を行います。ロットサイズはマーチンゲール法を使用して計算され、ストップロス変数が0より大きい場合、オープンした取引価格から一定の距離にストップロス注文も設定します。 Hedging（ヘッジ）がfalseに設定されている場合、EAは一度に1つの方向にしか取引しません。最初のポジションが買い取引の場合、すべての後続のマーチンゲールポジションも買い取引でなければなりません。最初のポジションが売り
Endeavor EA
Yuriy Kuzmin
エキスパート
Endeavor EA does not use indicators. It trades the strategy based on trading by hours and the breakout of support and resistance levels. Logic of the EA: it trades during the active phases of the Asian, European and American sessions and allows you to capture almost all the daily trend. It analyzes the history and places pending orders to follow the market direction in case of a breakout. The EA provides the options to close orders by profit or by time. When the price moves in the favorable dire
Solemnity
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
エキスパート
This Expert Advisor is based on Japan Candle Sticks and RSI indicator. Combines with some indicators to get opportunities to entry. * Features - Spreads protection, - Japan  Candle Sticks - DCA until get profit * Setting   - Start Lots Size = 0.01 for 2000$:   - Minimal Lots Size = 0.01 - Maximal spread to entry (PiP) = 2 (in pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss   * Recommendations  - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (ECN account with low spreads) - Pairs :  XAUUSD
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
エキスパート
Expert Go Solo Gold is the latest generation of robots dedicated to the Gold market (XAUUSD) with improvements in algorithms to optimize performance. Signal models are built closely according to Tickdata fluctuations to find high probability and low risk opportunities. Along with Scalper strategy to follow short-term trends and quickly exit the market to preserve profits. EA is suitable for XAUUSD with strong volatility and opportunities. Users can start with a balance of $ 200 and default setti
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
エキスパート
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
エキスパート
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
エキスパート
XAUUSDの抽出器 Extractors for XAUUSDは、金（XAUUSD）取引において、精度、リスク管理、そして柔軟な取引ロジックを重視するトレーダー向けに設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。2つの高度な組み込み戦略と5つの柔軟な市場アプローチモードを統合し、トレーダーはシステムがどのように取引を解釈、エントリー、そして管理するかを、様々な市場構造において完全に制御できます。 広範な研究開発に基づいて構築された Extractors は、以前のプロジェクトである   Gold Throne   の進化形であり、より広いグリッド間隔、強化されたリスク制限、攻撃性の低減と安全性の向上を実現するよりスマートな取引管理ロジックによって改良されています。 グリッド モードを非アクティブ化またはオフにするには、入力 EA_Deactivation_Key でこれらのキーを挿入し、1、2、3、4、5、6、11、12、13、14 を入力します。非グリッド モード (Prop Firm) を非アクティブ化またはオフにするには、7、8、9、10、11、12、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
エキスパート
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
エキスパート
グリッドシンクプロ   は   洗練されたグリッド取引EA     のために設計   メタトレーダー4     組み合わせる   完全に自動化された実行   と   手動取引の柔軟性 。これは   スマートグリッドEA     実装する   非マーチンゲール、高度なグリッド戦略   と   正確なリスク管理コントロール 、以下を含む   日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ   資本を保護するために   不安定な市場状況 。システムは   事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド     （停止または制限）両方向   境界なく 、体系的に埋める   価格差   両方の間   範囲と傾向の状況 。 EAは、     カスタマイズ可能なグリッドネットワーク   と   調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）     そして   注文密度（片側2件以上の注文） により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。     ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ 。     高度なリスク管理   価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします  
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
エキスパート
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
作者のその他のプロダクト
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
エキスパート
重要なお知らせ： 現在の価格で購入できる数量には限りがあります。 価格はまもなく $1999.99 に引き上げられます。 Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – マルチ戦略・トレンドフォロー型EAの決定版 Vega BOT へようこそ。 本EAは、複数のプロフェッショナルなトレンドフォロー手法を一つの柔軟かつ高度にカスタマイズ可能なシステムに統合した強力なエキスパートアドバイザーです。 初心者トレーダーでも、アルゴリズム取引の経験者でも、Vega BOT を使えばプログラミング不要で自分だけのトレーディングモデルを構築・最適化できます。 マルチストラテジーエンジン – あらゆる市場に対応 Vega BOT は、多様な市場環境で安定して稼働し、以下の主要金融商品に対応しています： Forex（FX） Gold（ゴールド） Indices（株価指数） Crypto（暗号通貨） Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 口座 複数時間軸によるコンファームでも、単一時間軸でも運用可能。 EAは様々な相場の特性やトレードスタイルにシームレ
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
エキスパート
EA Forex Scalping は、EURUSD・USDJPY・GBPUSDという主要な3通貨ペア専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。 シグナル この価格での残りは 10個中の1個 のみ 次回価格：$699.99 対応プラットフォーム：MT4 / MT5 グリッド戦略なし、マーチンゲールなし、AIなし、ニューラルネットワークなし、アービトラージなし。 各トレードには通貨ペアごとに異なる固定ストップロス（SL）が設定されています。 利益はトレーリングストップにより確保されます。 プロップファーム対応の設定も可能。 取引時間の制御ができる時間フィルターと、重大ニュース前後に取引を停止するニュースフィルターを搭載。 推奨設定： 通貨ペア：EURUSD, USDJPY, GBPUSD 時間足：H1 口座タイプ：Raw または Standard（ICM Standard または Raw推奨） リモートでの無料セットアップ支援あり VPSで24時間稼働を推奨 レバレッジ1:30以上で使用可能 まずはデモ口座でテストすることを推奨 推奨最低入金額：$100 注意事項： このEA
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
エキスパート
TITAN BREAKER EAへようこそ 重要なお知らせ 現在の価格で購入できる数には限りがあります 価格はまもなく1599.99ドルに上昇します ライブシグナル – US30、NAS100 TITAN BREAKER EAについて TITAN BREAKER EAは、US30およびNASDAQ向けに設計された3つの異なるEAのコア戦略を組み合わせて開発された高度な取引システムです。さらに改良とアップグレードを重ね、新しい長期戦略として完成しました。 このシステムは、約60～70％の勝率を目指して設計されています。ただし、高いリスクリワード比率の取引に重点を置いています。これにより、小さな損失と大きな利益を実現し、市場の大きな動きを活用して各取引の利益を最大化します。 主な特徴 * マーチンゲールなし * グリッド戦略なし * 1取引あたり固定ストップロス70ピップス * 3つの異なる取引戦略から選択可能 * 1回のシグナルで1、2、または3取引を開くオプション * 推奨通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC） * XAUUSD、GBPUSD、EURUSDなど他の通
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
エキスパート
EA Golden Blitz   – 安全で効果的な金取引ソリューション  \ ローンチプロモーション  現在の価格で残りわずか1本  次回価格：$999.99 最終価格：$1999.99 MT4バージョン   こんにちは。私はEA Gold Blitz   、Diamond Forex Groupファミリーの2番目のEAで、金（XAU/USD）取引専用に設計されています。優れた機能と安全性を重視した設計で、トレーダーの皆様に持続可能で効果的な金取引体験を提供します。   EA Gold Blitz   の特徴   - 動的ストップロス（SL）：EAは、最近のローソク足の価格範囲に基づいてストップロスを設定します。これにより、SLが市場の状況に柔軟に対応し、変動する市場でも効果的に口座を保護します。   - 多様な取引戦略：EAには3つの取引戦略が搭載され、それぞれ最大3つのポジションを同時に開くことができます。合計で最大9つの取引が可能です。   - 柔軟なトレーリングストップ：トレーリングストップによる利益確保機能が含まれています。この機能は、個々の好みに応じてカスタ
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
エキスパート
Gold Trend Scalpingへようこそ ローンチプロモーション： 次の価格：$899.99 最終価格：$1999 Gold Trend Scalpingは、私が特にゴールド用に設計した最初のEAです。 このEAは、大きなタイムフレームに基づくトレンドフォロー戦略を使用しています。 スーパートレンドを使用して大きなタイムフレームの主要なトレンドを検出し、次に小さなタイムフレームで取引を開始します。 EAは各取引に対して100ピップの固定ストップロスを常に使用します。 さらに、利益を確保するためにトレーリングストップも組み込んでいます。 このEAは、マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い戦略を使用しません。 US30 Scalper、Quantum Algo、Diamond Titanといった先行機種の成功を引き継ぎ、安全性と長期的な目標を常に優先します。 注意点 このEAはChatGPTやAIなど、他の多くの作者が意図的に説明に含める架空の要素を使用していません。ご注意ください、そのような罠にはまらないようにしましょう。 また、このEAは一貫して利益を生み出したり、1
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
エキスパート
ビットコインスキャルピングMT4/MT5のご紹介 – 暗号通貨取引のためのスマートEA ローンチプロモーション： 現在の価格で残り3コピーのみ！ 最終価格：$3333.33 ボーナス - 生涯Bitcoin Scalping購入で、無料EA EURUSDアルゴ取引（2アカウント）をプレゼント => 詳細についてはプライベートでお問い合わせください！ EAライブシグナル MT4バージョン なぜビットコインが今日重要なのか ビットコインは単なるデジタル通貨以上の存在となり、金融革命を引き起こしました。暗号通貨の先駆者として、ビットコインは世界で最も取引され、認知されている暗号資産です。その価格変動性と成長する採用により、ビットコインはトレーダーにとって巨大な機会を提供します。しかし、このような機会にはリスクも伴います。そこで、ビットコインスキャルピングMT4/MT5は、より賢く取引する手助けをします。 ビットコインスキャルピングMT4/MT5の主な特徴 1. 高度な取引戦略 - 前日の価格アクションとモメンタムを活用して、高確率のエントリーを決定します。 - 1日1回の取引のみを実
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
エキスパート
EURUSDアルゴ取引 は、MT5プラットフォーム上で動作するシンプルでありながら非常に効果的なEAです。このEAは、世界で最も安定した通貨ペアであるEURUSD専用に設計されています。 EAは日中取引の戦略を使用しており、90％の取引が数時間以内に完了します。H1タイムフレームで主要なレベルを特定し、エントリーポイントを見つけて、適切に設定されたストップロス（SL）レベルを事前に設定することに重点を置いています。 このEAはトレーリングストップ機能をサポートしており、トレーダーが高い勝率で利益を確保するのに役立ちます。また、資金管理機能、時間管理機能、ドローダウン管理、ニュース管理ツールなども搭載されており、さまざまなトレードスタイルや異なる口座タイプに対応しています。 EAは過去17年間のバックテストを実施し、2008年の金融危機や2019年のCOVIDパンデミック、その他の不況など、さまざまな経済状況に対しても効果的に対応してきました。 最低口座資金の要件はなく、 数百ドルの小額の資本から開始できます。 セットアップ： - 通貨ペア：EURUSD  - タイムフレーム：任意
フィルタ:
HFTUmpire
29
HFTUmpire 2024.06.04 15:51 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

mo oliver
236
mo oliver 2024.02.14 15:05 
 

Superb support when I asked a few question, The EA is fantastic, I passed in 3 hours my Kortana Challenge. Sooo recommend.!!!

trader4life80
19
trader4life80 2024.02.12 22:58 
 

I bought the hft bot today and it passed my challenge this afternoon in 3 hours on the lowest lot size so I was really impressed, Mrs Lo is great to deal with and answers any queries promptly, I look forward to purchasing another bot soon thank you

Ben Hobbs
87
Ben Hobbs 2024.02.06 04:24 
 

I had some questions about the timezone and lot size settings when first configuring, my questions were answered by Lo within minutes on a Sunday. The robot 100% works as promised, it passed my challenge in about an hour at the start of the NY session. Highly Recommended.

swiss2271
54
swiss2271 2024.02.01 14:07 
 

A perfect EA, after one hour my account was passed. The support is also excellent!

Hing Chung Chan
242
Hing Chung Chan 2024.01.31 18:01 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

sly424
31
sly424 2024.01.26 22:00 
 

By far the best developer and really take her time to answer any questions. The EA works perfectly and passed within two hours. Thank you for helping and being patient

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:16
Thank you
Mohanad Jabbar
123
Mohanad Jabbar 2024.01.26 09:16 
 

She’s just so good and professional, super fast customer service.. flawless product, i tried it and i was surprised that the account only went up never down and i passed my challenge, i recommend it to everyone

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
iamgr00t
35
iamgr00t 2024.01.18 15:50 
 

Works. Good support from author.

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
machodex
24
machodex 2024.01.18 02:55 
 

This is my first purchased bot to help my trade. This time, to pass the Prop-firm HFT challenge. I was skeptical about purchasing the bot because there are too many out there, and it is difficult to pick the real effective one. I finally settled for Lo bot, and I was glad I did. When I installed it, it worked for a few minutes and stopped working. I did what I could do for hours, but to no avail. The START and STOP buttons didn't work. I contacted Lo, and when he later responded, I discovered we were on a different continent. He assured me that the bot is good. He explained how it works by the time frame configured in the bot. He helped me convert the GMT to my country's time and explained how it works. "Message me in 10 hours," he said. When I did, he remotely adjusted the lot size; boom! In 48 minutes, I passed my $100,000 account. Guess what! He/She (Sorry, I didn't ask the gender) stayed with me online on the remote, watching the trade and chatting with me like a friend for 48 minutes. He congratulated me and left. This person is good, customer service (support) is amazing, and the bot works great. I will check out his/her other bots. Very reliable person. It would be great if Lo could add step-by-step instructions for computer novices to the instructions.

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.18 03:52
Thank you for your incredibly honest review. I always strive to provide the best service to customers. And I'm always confident in my products. ( I am girl ) Congratulation to you.
Tariq Braynon
24
Tariq Braynon 2024.01.11 14:58 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.11 15:42
Hello, I sent you a private message. Error not from EA, it from your MT4 setting incorrect. Your prop firm myfundedfx does not allow it and neither does HFT prop firms. Please register with the correct HFT prop firms according to the list.
vqeeq
69
vqeeq 2024.01.10 14:50 
 

This is the first time I've ever purchased an EA. I have to say the experience with Lo Thi Mai Loan has been beyond amazing. He has responded within seconds and helped me set up the HFT Prop Firm EA. It is very simple to use but I wanted to check I had set everything correctly and he has been super supportive. I have just passed an account with Kortana in 2 hours 30 minutes. Highly recommended!!!

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:42
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
Fate662
74
Fate662 2024.01.09 01:09 
 

Product: 100% Awesome! Just set 3 parameters and let it run then watch the magic happen! Passed 10k within few hours with using default lot size. Seller: Lo is very nice, responds back real fast, and helps you or answer any questions! Awesome seller & EA!

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:41
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
MM
57
MM 2024.01.05 14:24 
 

The most honest, legit and reliable HFT EA I've been searching for. No more getting someone to pass a challenge for me. She is always fast in response always within 30 minutes, except when she's asleep. But other than that, she will guide you to setup via any desk or teamviewer to make sure you run it smoothly. If you have any questions before purchasing she's willing to answer them with sincerity. She is very respectful in responses and always. there for you. This is true review. Thank you Miss Lo. May god bless you with wealth, abundance in the world and hereafter. (:

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 14:39
Thank you for your comment. I saw big big fund for the first time. I'm happy that my EA passed the funds to you in just 30 minutes. Wishing you many profits with $1M Fund.
Pemburu Ilmu
40
Pemburu Ilmu 2024.01.04 15:56 
 

I passed my quantec account in 2 hours.. Highly recommend.. And thanks alot bro 💪

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
anan yukanan
23
anan yukanan 2023.12.27 17:03 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
prabhacp88
398
prabhacp88 2023.12.23 12:46 
 

Good product with excellent support. Successfully passed in Quantec's challenge and currently running smoothly in msolution's challenge. Thanks to Lo Thi Mai Loan.

Lo Thi Mai Loan
12609
開発者からの返信 Lo Thi Mai Loan 2023.12.23 21:07
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
12
レビューに返信