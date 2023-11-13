24時間のフラッシュセール - たった$199.99

"HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。









1/ HFTとは？





高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。





したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適しており、実際の取引口座や資金提供された口座には適していません。





2/ 主な特徴





- 一度の購入で無制限の口座で使用可能

- 高リスクリワード比および非常に小さなストップを使用した戦略

- 1段階または2段階の挑戦にHFTサポートを提供する14以上のプロップ会社をサポート

- ボット購入後に提供されるライフタイムサポート

- セットアップのためのビデオチュートリアルが利用可能

- 初心者向けのTeam Viewerサポートが利用可能





3/ バックテストまたはセットアップ





- 自動取引を有効にし、ニュースをフィルタリングするための提供されたリンクを追加します





- US30ペアを使用

- タイムフレーム：M1





3つのパラメータを入力してください：

- _account_start：25000

- _profit_target：27500（25000+2500）

- FixedLotSize：1ロットから始め、口座が開設できる最大のロット数まで増やします。





おすすめ：

- 米国取引時間中に実行

- ニュースが発表されてから15分後に実行して、最大のボラティリティを得る

- 毎日5〜60分間EAを実行

- 高いボラティリティで最速の目標を達成





サーバーへの高いリクエストによる警告メールを受け取った場合は、その日はEAをオフにして翌日再度開いてください。