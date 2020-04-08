Stefanov
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versión: 2.0
- Actualizado: 30 diciembre 2025
- Activaciones: 10
El indicador muestra zonas de soporte y resistencia definidas lógicamente utilizando el MACD. En el vídeo se explica todo el concepto y se muestran ejemplos concretos. El indicador funciona en cualquier instrumento y marco temporal. No se repinta.
Después de colocarlo en el gráfico, por favor, pase por todos los marcos temporales secuencialmente, desde el mensual hasta el de 1 minuto, para que todas las líneas se carguen correctamente. Después de eso, puede empezar a utilizarlo.
El concepto es único y no se ha visto en otros sistemas o indicadores.
Después de colocarlo en el gráfico, por favor, pase por todos los marcos temporales secuencialmente, desde el mensual hasta el de 1 minuto, para que todas las líneas se carguen correctamente. Después de eso, puede empezar a utilizarlo.
El concepto es único y no se ha visto en otros sistemas o indicadores.