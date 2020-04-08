Transaction Speed MT5 Ivan Stefanov 5 (2) Indicadores

Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: El indicador resalta las zonas donde se declara interés en el mercado y luego muestra la zona de acumulación de órdenes . Funciona como un libro de órdenes a gran escala . Este es el indicador para el dinero más grande . Su rendimiento es excepcional. Cualquier interés que exista en el mercado, lo verás claramente . (Esta es una versión totalmente reescrita y automatizada: ya no se requiere análisis manual). La velocidad de transacción es un in