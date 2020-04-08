Stefanov

El indicador muestra zonas de soporte y resistencia definidas lógicamente utilizando el MACD. En el vídeo se explica todo el concepto y se muestran ejemplos concretos. El indicador funciona en cualquier instrumento y marco temporal. No se repinta.

Después de colocarlo en el gráfico, por favor, pase por todos los marcos temporales secuencialmente, desde el mensual hasta el de 1 minuto, para que todas las líneas se carguen correctamente. Después de eso, puede empezar a utilizarlo.

El concepto es único y no se ha visto en otros sistemas o indicadores.
Video Stefanov
Productos recomendados
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubre Wolf Waves - Tu Herramienta Definitiva de Trading ¿Estás en busca de una herramienta poderosa para identificar fácilmente Wolf Waves en cualquier marco de tiempo? ¡No busques más! Nuestro indicador de Wolf Waves hace este trabajo sin esfuerzo. Aquí te explicamos por qué es perfecto para ti: Características Clave: Detección Automática: Nuestr
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indicadores
** Todos los Símbolos x Todos los Plazos escanean con solo presionar el botón del escáner ** *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte al "grupo Wolfe Wave Scanner" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Una Onda de Wolfe se crea con patrones de cinco ondas en el precio. Muestra la oferta y la demanda y una lucha hacia un precio de equilibrio. Estas ondas de acciones de precios pueden ayudar a los operadores a identificar los límites de la
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador TradingView convertido a mql4* El indicador SuperTrend V es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y posibles cambios de tendencia en los mercados financieros. Se basa en el concepto del indicador SuperTrend pero incorpora características y variaciones adicionales. El indicador SuperTrend V utiliza una combinación de acción del precio y volatilidad para determinar la dirección de la tendencia y generar señales de trading. Estos so
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT4 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una c
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Minotaur Waves es un indicador avanzado de análisis de mercado diseñado para detectar puntos potenciales de giro y confirmar cambios en la dirección del precio con alta precisión. El sistema combina el poder del Minotaur Oscillator (Oscilador Minotauro) con una estructura dinámica de bandas adaptativas, ofreciendo señales visuales limpias y fiables para decisiones de entrada bien fundamentadas. Es compatible con todos los pares de divisas, con rendimiento óptimo en EURUSD, GBPUSD y USDJPY dentro
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicadores
Este indicador es el líder indiscutible entre los indicadores. Y para esta afirmación hay una buena razón. ¡El indicador construye un canal de muy alta calidad en el que genera señales para entrar! Lo que es la estrategia ideal para el comerciante, ya que el comerciante siempre duda a la hora de elegir una estrategia para el trabajo. Es decir, este indicador le permitirá resolver el dilema de elegir un trabajo por tendencia o al canal, ya que combina estos dos conceptos básicos. Trabajar con e
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicadores
Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y varios otros patrones. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas para patrones en des
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Otros productos de este autor
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicadores
Este indicador identifica con precisión las divergencias alcistas y bajistas entre los movimientos de los precios y el histograma MACD, utilizando períodos de medias móviles exponenciales (EMA) de 5 (rápida), 34 (lenta) y un período de línea de señal de 5. El indicador resalta los puntos donde el momentum se debilita, señalando posibles reversiones de tendencia. Reglas para la correcta identificación de divergencias: La divergencia alcista es válida cuando el precio forma mínimos más bajos y el
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
El indicador mide el desequilibrio entre alcistas y bajistas durante un periodo elegido y muestra una línea recta entre los dos puntos. Si los toros tienen más volumen que los osos, la línea se vuelve verde.  Si los osos tienen más volumen, se vuelve roja. La línea también muestra la diferencia porcentual de volumen. El indicador muestra los mismos datos en una ventana separada. También puede ver el volumen dividido. El indicador tiene dos modos. Para ello, hay un botón en la parte superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES es un sistema de scalping de primera clase. Como las entradas son bastante precisas, es probable que se convierta en adicto a este sistema muy rápidamente.  Usted tiene 2 serpientes. Cuando usted ve una vela por encima o por debajo de ellos que no los toca - que es su señal de scalping. Si utiliza un marco de tiempo mayor, el scalping puede convertirse en seguimiento de tendencia. Las serpientes se calculan con precisión en relación con el estado actual del mercado. NO SON medias
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Legendarios niveles de William Gann en un indicador MT5 totalmente automatizado. GANN Master identifica las zonas clave donde el precio tiene más probabilidades de revertir o continuar su tendencia, basándose en datos diarios, semanales y mensuales. Características clave: Botones de un solo clic para periodos: pulsa Daily, Weekly o Monthly para trazar al instante las zonas correspondientes al día, la semana o el mes actuales Modos Automático y Manual • Automático: GANN Master calcula todos los
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa eficazmente el volumen de ticks en el mercado de divisas en categorías alcistas y bajistas. Además, proporciona la funcionalidad de calcular y mostrar la suma de los volúmenes de ticks alcistas y bajistas para cualquier período seleccionado de su elección. Puede ajustar fácilmente el periodo moviendo las dos líneas azules del gráfico, lo que permite un análisis de volumen personalizable y preciso adaptado a sus necesidades de negociación. Si lo encuentra útil, ¡sus come
FREE
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
SENSE es un sistema automatizado que combina métodos GANN seleccionados con cálculos fractales. El sistema nos dice dónde abrir y cerrar operaciones. Ya no es necesario perder tiempo en cálculos complejos: SENSE lo hace todo por usted. Sólo tiene que instalar el indicador. Principios básicos: El mercado es alcista cuando el precio está por encima de las líneas blancas. Compre por encima de las líneas blancas, pare por debajo Las líneas verdes son objetivos alcistas El mercado es bajista cuan
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de negociación fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los operadores a planificar sus entradas y salidas con más confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de negociación existente. Funciona en todos los plazos y en todos los mercados: Forex, Oro, Índices, Cripto o Acciones. Balance Levels se adapta a todos los
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de trading fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los traders a planificar sus entradas y salidas con mayor confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de trading existente. Funciona en todos los marcos temporales y en todos los mercados : Forex, Oro, Índices, Criptomonedas o Acciones. Balance Levels se adapta a
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador se basa en la experiencia práctica.  Introduce la fecha/hora de tu top/bottom. Calcula el nivel más visitado desde el top/bottom hasta el momento actual. Se actualiza automáticamente con cada nueva vela. Puede utilizar simultáneamente varios indicadores para diferentes tendencias y plazos. La duración se traza siempre desde el inicio del periodo hasta el momento actual. Útil herramienta PRO.
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado Importante: La demostración de MQL5.com se ejecuta en el Strategy Tester y puede no reflejar completamente la funcionalidad de Enigmera. Consulta la descripción, las capturas de pantalla y el video para más detalles. ¡No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta! El código del indicador ha sido completamente reescrito. La versión 3.0 añade nuevas funcionalidades y elimina errores acumulados desde el inicio del indicador. Introducción Este indicador y sistem
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador LEVELSS muestra: - Zona diaria alcista y bajista. Es visible todos los días de 00:00 a 23:59.  - La zona semanal alcista y bajista. Es visible desde las 0:00 del lunes hasta las 23:59 del viernes de cada semana. - Canal especialmente calculado de un marco temporal específico que se muestra en todos los demás marcos temporales. Por defecto, se trata del marco temporal de 4 horas que puede cambiar a cualquier otro marco temporal en el que desee operar. Se calcula sin parar. En la p
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Los objetivos precisos de GANN se calculan según sus métodos probados a lo largo del tiempo y se presentan justo frente a ti. Esta herramienta está diseñada para hacer que el trading sea más sencillo e intuitivo. Al mover la línea blanca hacia arriba o la línea verde hacia abajo, verás de inmediato por qué las técnicas de GANN siguen siendo influyentes en el mundo del trading. Las estrategias de GANN se centran en predecir los movimientos del mercado con gran precisión, y esta herramienta pone
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador FIFTY ahora está disponible en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar los niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, garantizando precisión y ahorrando tiempo. Además, incluye botones para alternar la visibilidad de estos niveles, permitiendo una personalización total. Para quienes lo prefieran, la versión gratuita del indicador sigue estando disponible y completamente funcional, br
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont es un sistema de trading que proporciona una configuración de operación completa: punto de entrada, objetivo 1, objetivo 2 y stop loss, todo calculado automáticamente. El sistema identifica automáticamente los máximos y mínimos del mercado y los conecta para definir la tendencia actual. Usted selecciona qué tendencia operar y Horizont genera los niveles correspondientes de entrada, objetivos y stop. El sistema incluye gestión automática del riesgo. Verifica el balance de su cuenta, cal
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado (Este es un indicador manual y contiene funciones que pueden no ser compatibles con el entorno actual de pruebas de MetaTrader) Introducción Este indicador y sistema de trading representan un enfoque único hacia los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la auténtica fase de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Es un sistema que funciona tanto en tendencias como
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: El indicador resalta las zonas donde se declara interés en el mercado y luego muestra la zona de acumulación de órdenes . Funciona como un libro de órdenes a gran escala . Este es el indicador para el dinero más grande . Su rendimiento es excepcional. Cualquier interés que exista en el mercado, lo verás claramente . (Esta es una versión totalmente reescrita y automatizada: ya no se requiere análisis manual). La velocidad de transacción es un in
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Uno de los pocos indicadores que calcula niveles únicamente basándose en el precio. El indicador no se ve afectado por marcos de tiempo, tendencias ni ciclos del mercado. Uno de los indicadores más lógicos jamás creados. El indicador FIFTY ahora viene en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, asegurando precisión y ahorrando tiempo. Además, se incluyen
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR es un sistema de trading manual y un indicador que te ayuda a identificar zonas clave de soporte y la dirección del mercado. Domina el mercado con una estrategia simple y sabiduría oculta. Tú eliges cualquier punto alto (TOP) y bajo (BOTTOM) en el gráfico, y el indicador dibuja: Una zona de soporte para tu tendencia. Para una tendencia alcista, aparece una zona verde; para una tendencia bajista, una roja. La sensibilidad de la zona de soporte se puede ajustar en la configuración del i
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty El indicador resuelve un problema fundamental: Cómo debemos contar el tiempo, qué zonas usar, cómo y por qué. Está basado completamente en la lógica. Aplicación de las zonas de tiempo Para aplicar las zonas de tiempo necesitamos un momento inicial. Este punto de partida debe estar definido lógicamente, no elegido al azar. Algunos eligen comenzar desde: el primer día del año, el primer día del mes, el inicio de un trimestre o una semana. Pero esto supone que la actividad del merc
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año. Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista. El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario