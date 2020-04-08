Elliott Wave Labeler

Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5.
Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico.
Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudando a los traders a visualizar y organizar las estructuras de Ondas de Elliott.

¡Valóralo si te gusta!


