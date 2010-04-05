GANN Master MT5

Legendarios niveles de William Gann en un indicador MT5 totalmente automatizado. GANN Master identifica las zonas clave donde el precio tiene más probabilidades de revertir o continuar su tendencia, basándose en datos diarios, semanales y mensuales.

Características clave:

  • Botones de un solo clic para periodos: pulsa Daily, Weekly o Monthly para trazar al instante las zonas correspondientes al día, la semana o el mes actuales

  • Modos Automático y Manual
    • Automático: GANN Master calcula todos los niveles por ti, sin necesidad de ajustes manuales
    • Manual: arrastra las líneas Top y Bottom para definir tus propios puntos de oscilación; todos los niveles de Gann se recalculan al instante

  • Niveles Alcistas y Bajistas: muestra niveles de compra y de venta; cuando convergen, señalan zonas fuertes de soporte o resistencia

  • Compatibilidad con múltiples instrumentos: funciona en Forex, metales (por ej. oro), índices, cripto y cualquier activo de alto valor; basta con cambiar la clase de activo en ajustes para ajustar escala y multiplicadores

  • Interfaz intuitiva: colores nítidos, etiquetas claras y botones sencillos que permiten ajustar niveles en tiempo real

  • Zonas listas para operar: áreas de objetivo precisas para toma de beneficios y gestión de riesgos en cualquier timeframe

Cómo funciona:

  1. Selecciona el periodo: pulsa Daily, Weekly o Monthly para generar líneas de soporte y resistencia

  2. Elige la escala: en ajustes, selecciona Forex, Metals, Indices o Crypto y los niveles se adaptan automáticamente

  3. Ajuste manual opcional: arrastra las líneas Top/Bottom a dos puntos de oscilación; los niveles de Gann se actualizan al instante

  4. Cambia el tipo de activo: modifica la clase de activo en ajustes para adaptarlo a oro, índices, criptos, etc.

Por qué los traders adoran GANN Master:

  • Claridad instantánea: olvídate de adivinar; las zonas clave se ven de un vistazo

  • Versatilidad: perfecto para principiantes y profesionales, cualquier estrategia y timeframe

  • Precisión visual: líneas destacadas y etiquetas claras mantienen el foco en la acción del precio

  • Ahorro de tiempo: cálculos totalmente automáticos te liberan de trazados manuales

Ideal para traders de Forex, metales, índices y cripto de todos los niveles. No dejes tus decisiones al azar: confía en GANN Master para resaltar puntos de giro diarios, semanales, mensuales e incluso de cripto en modos automático y manual. Descubre los ángulos ocultos del mercado y opera con verdadera precisión: ¡prueba GANN Master ahora!


