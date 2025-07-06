MACD divergency

Este indicador identifica con precisión las divergencias alcistas y bajistas entre los movimientos de los precios y el histograma MACD, utilizando períodos de medias móviles exponenciales (EMA) de 5 (rápida), 34 (lenta) y un período de línea de señal de 5. El indicador resalta los puntos donde el momentum se debilita, señalando posibles reversiones de tendencia.

Reglas para la correcta identificación de divergencias:

La divergencia alcista es válida cuando el precio forma mínimos más bajos y el histograma MACD simultáneamente forma mínimos más altos por encima de la línea cero.

La divergencia bajista es válida cuando el precio forma máximos más altos y el histograma MACD simultáneamente forma máximos más bajos por debajo de la línea cero.

Las señales de divergencia son inválidas si los extremos del histograma y los extremos del precio no están alineados en el mismo lado de la línea cero, ya que esto puede generar señales falsas.

Este enfoque representa el método más preciso y confiable para aplicar el análisis de divergencia MACD.

Características del indicador: