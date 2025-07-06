MACD divergency
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versión: 1.20
- Actualizado: 22 diciembre 2025
Este indicador identifica con precisión las divergencias alcistas y bajistas entre los movimientos de los precios y el histograma MACD, utilizando períodos de medias móviles exponenciales (EMA) de 5 (rápida), 34 (lenta) y un período de línea de señal de 5. El indicador resalta los puntos donde el momentum se debilita, señalando posibles reversiones de tendencia.
Reglas para la correcta identificación de divergencias:
-
La divergencia alcista es válida cuando el precio forma mínimos más bajos y el histograma MACD simultáneamente forma mínimos más altos por encima de la línea cero.
-
La divergencia bajista es válida cuando el precio forma máximos más altos y el histograma MACD simultáneamente forma máximos más bajos por debajo de la línea cero.
-
Las señales de divergencia son inválidas si los extremos del histograma y los extremos del precio no están alineados en el mismo lado de la línea cero, ya que esto puede generar señales falsas.
Este enfoque representa el método más preciso y confiable para aplicar el análisis de divergencia MACD.
Características del indicador:
-
Marca claramente las divergencias alcistas y bajistas confirmadas.
-
Cumplimiento estricto de las reglas de validación de divergencia MACD para mayor fiabilidad.
-
Información adicional: El indicador se proporciona como un archivo EX5 compilado para MetaTrader 5. No requiere bibliotecas externas ni archivos DLL. Se recomienda a los operadores usar esta herramienta en conjunto con su estrategia de trading general. Siempre realice pruebas exhaustivas en una cuenta demo antes de operar en vivo. Este indicador no garantiza ganancias y sirve como una ayuda analítica para identificar divergencias MACD genuinas.
Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.
Update 23/12/2025:
Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !