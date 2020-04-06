Forex Trend Hunter MT4

>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto!

Forex Trend Hinter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404

Forex TrendHunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales.

Forex Trend Hunter es quizás el mejor robot de Forex de seguimiento de tendencias y rentable a largo plazo en el mercado. Con su ayuda, usted puede disfrutar de la oportunidad de hacer varios cientos de pips de ganancia por transacción única.

Si hasta ahora ha utilizado principalmente robots de Forex de scalping, seguramente estará convencido de que dependen en gran medida de las condiciones de negociación del bróker, y que la menor ampliación del spread les hace incurrir rápidamente en pérdidas: pérdidas de su dinero. Si usted es otro cliente decepcionado de los operadores asiáticos de scalping, mire atentamente Forex Trend Hunter.

¡Forex Trend Hunter también tiene una versión MT5! Haga clic aquí para comprobarlo!

Forex Trend Hunter soporta los siguientes pares de divisas: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, USDCAD y USDJPY.

Forex Trend Hunter también funciona con ORO. Soporta estos pares de oro: XAUUSD, XAUEUR, y XAUAUD.

¡Los ajustes por defecto están optimizados para EURUSD! ¡Los archivos .set para el resto de los pares soportados se pueden encontrar aquí!

Marco de tiempo recomendado: H1

Método de Backtesting: H1 ¡Cada Tick!

Método de backtesting rápido: M1 ¡Precio de apertura!


Forex Trend Hunter viene con Advanced Drawdown Protection System - Especialmente adecuado (y no sólo) para los usuarios que operan con empresas prop, FTMO y cuentas financiadas.


Características principales

  • Totalmente automatizado - ¡100% manos libres! ¡No requiere intervenciones manuales!
  • Gestión del dinero: sistema avanzado integrado de gestión de cuentas y dinero.
  • 2 sistemas de recuperación - Dos sistemas avanzados de recuperación de pérdidas integrados.
  • Fácil de usar - Extremadamente fácil de usar, entender y configurar.
  • Trabaja con todos los brokers - Trabaja con todos los brokers y cuentas (incluyendo brokers basados en EEUU).
  • Protección de Brokers - Le protege contra brokers desleales y sus técnicas de engaño.
  • Totalmente personalizable - Se puede personalizar y adaptar a las necesidades individuales.
  • Soporte depor vida - Soporte de por vida y actualizaciones gratuitas para todos los Asesores Expertos.
  • Altos Beneficios - Tiene la oportunidad de obtener beneficios de más de 300 pips por cada transacción.
  • Sistema avanzado de gestión del tiempo
  • Sistema Avanzado de Protección contra Drawdown - Ahora puede limitar las pérdidas diarias, controlar la exposición máxima de los lotes, establecer umbrales de equidad, y mucho más - todo totalmente personalizable desde las entradas del EA. Estas características son perfectas para los comerciantes de la empresa prop, FTMO desafíos, y cualquier persona que quiera un mayor control del riesgo.


Forex Trend Hunter viene con Advanced Recovery System

Advanced Recovery System es un sistema que permite obtener beneficios incluso en condiciones de mercado inadecuadas. No es ningún secreto que el mercado de divisas es muy dinámico y cambia constantemente. Algunas estrategias que han sido rentables antes son difíciles de sobrevivir en esos momentos. Los asesores expertos modernos deben sobrevivir en todas las condiciones. Es por eso que Forex Trend Hunter está equipado con elSistema de Recuperación Avanzada.

¿Cómo funciona el Sistema de Recuperación Avanzada?
Cuando el sistema está activado, todas las operaciones abiertas son monitoreadas. Si una operación alcanza X pips de pérdida, se cierra y se abre una operación de recuperación en la dirección opuesta - en la dirección del mercado. Las operaciones de recuperación se gestionan de forma diferente. Si el mercado continúa en la dirección equivocada, se abren operaciones de recuperación adicionales. Por supuesto, todo esto se puede configurar con precisión en los ajustes del EA.

Configuración de Forex Trend Hunter

  • Allow_BUY - Permite operaciones de COMPRA (Largas) para el EA.
  • Allow_SELL - Permite operaciones de VENTA (Cortas) para el EA.
  • Robot_Comment - Este parámetro es opcional. Si pone cualquier texto como valor de este parámetro, se mostrará en la terminal como un comentario de las operaciones abiertas. Esto es útil si utiliza otro EA y desea separar las operaciones de cada EA.
  • Magic - Este es un número único utilizado por el robot para identificar sus propias operaciones. Puede ser el mismo para todos los pares de divisas soportados. No es necesario cambiarlo. Lo más importante es que sea diferente al Número Mágico de otro EA utilizado en la misma cuenta con Forex Trend Hunter.
  • Max_Spread - Este es el valor máximo permitido del Spread en el que el robot puede trabajar/hacer operaciones.
  • Max_Slippage - Este es el valor máximo permitido del Slippage en el que el robot puede trabajar/hacer operaciones.
  • NFA - Si su broker está regulado por NFA /no hedge & FIFO/, debe utilizar NFA=true.
  • Lotes - Tamaño de lote fijo.
  • Auto_Risk - si el valor es mayor que cero, el sistema calculará los lotes de negociación automáticamente, como un porcentaje del margen libre de la cuenta. Por ejemplo, si el margen libre de su cuenta es de 10 000 y utiliza Auto_Risk=5, el sistema abrirá una posición con 0,5 lotes.
  • ..............


Haga clic aquí para ver la lista completa de ajustes disponibles y descargar los archivos .set para cada par soportado. - ¡los archivos .set se actualizan el 27 de noviembre de 2023!


Usted puede comprobar mis otros productos en mi perfil.


Productos recomendados
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
CRAZZ Winter EA
Low Chun Chiat
Asesores Expertos
1. Intro: Al igual que el frío y la congelación del invierno, las operaciones abiertas de Crazz Winter EA pueden mantenerse durante un día o TP en cuestión de minutos. Con el objetivo de tener una alta consistencia y cantidad rentable, Crazz Winter EA está diseñado para el comercio con sólo dos tipos de moneda que son EURUSD y AUDUSD y sólo habrá un comercio abierto para cada moneda al mismo tiempo. Con la combinación de la media móvil y el índice de fuerza relativa, puede detectar e identificar
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Asesores Expertos
Propiedades de la estrategia que manejan señales de entrada adicionales IA aprendiendo de la historia Comportamiento de la siguiente señal en la misma dirección: se suma a la posición ganadora Comportamiento de la señal en la siguiente dirección opuesta - Disminuye la posición Volumen de comercio predeterminado Porcentaje de operaciones en su cuenta. Los valores porcentuales muestran cuánto del saldo de la cuenta se utiliza para cubrir el margen requerido. Número máximo de lotes abiertos: 20
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.31 (167)
Asesores Expertos
VR Smart Grid es un asesor comercial completo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, desarrollado sobre la base de la estrategia clásica de operaciones de cuadrícula. El robot abre posiciones de forma independiente, las gestiona y las cierra en partes, creando una cuadrícula de órdenes eficiente que se adapta a los cambios del mercado. Durante 15 años de desarrollo, el asesor ha pasado por miles de variaciones y pruebas — es el resultado de una mejora sistemática en cuentas reales y de demostración.
BiBoosterix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
BiBoosterix es un potente robot de trading para MetaTrader 4 diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros. Combina un algoritmo de gestión de capital adaptativo con estrategias avanzadas de análisis de mercado, lo que lo convierte en una herramienta ideal tanto para principiantes como para traders profesionales. Ventajas Principales Algoritmo Adaptativo : Gestión automática de lotes en función del balance de la cuenta. Soporte Multimoneda : Posibilidad de operar simultáneamen
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Asesores Expertos
¡PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! Bollinger Reversal Pro (MT4) es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable que se centra en las configuraciones de inversión en las Bandas de Bollinger exteriores , filtradas por RSI y ADX para evitar señales débiles y entrecortadas. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de cara
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco de tiempo H1 El depósito mínimo es de 200 $ al operar 1% por operación. Asesor clásico de tendencias.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 4% para
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Eagle Dive EA - ¡Una estrategia para los traders que aman la optimización! ¡Atención traders! Este Asesor Experto (EA) está diseñado para aquellos que disfrutan probando y refinando sus propias estrategias. No está pre-optimizado, dándole el control total sobre el ajuste fino para adaptarse a su estilo de negociación. ¿Cómo funciona el EA Eagle Dive? Eagle Dive EA se basa en el indicador Williams %R, una herramienta basada en el impulso que identifica posibles retrocesos del mercado. La estrate
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Asesores Expertos
¡¡¡No forzar la entrada y no martingala!!! Este EA está diseñado para identificar las mejores operaciones de configuración, la ejecución de aproximadamente 3 a 5 operaciones de alta calidad por semana en cada par de divisas. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para XAU/USD (Oro) y opera en un marco de tiempo de 5 minutos . La estrategia combina el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) con una Media Móvil (MA) para identificar oportunidades comerciales y gestionar las salidas con efi
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de negociación de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de negociación adecuadas, y también es capaz de funcionar bien en todas las condiciones del mercado, ya sea de tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias según las nec
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Atlant
Haghislam Aloev
Asesores Expertos
El Asesor Experto Atlant se basa en la combinación de dos indicadores básicos (media móvil y momentum), disponibles en el terminal MetaTrader 4. Cuando aparece una señal de compra (venta), el EA abre una operación de compra (venta). Cuando aparece una señal repetida, el EA abre una operación adicional, siempre que la primera operación base sea con pérdidas. De este modo, el EA forma una red de órdenes. El volumen de la primera orden y el volumen de las nuevas órdenes se pueden personalizar en lo
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Asesores Expertos
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Pokemon
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza una estrategia de negociación adaptativa avanzada con una red neuronal basada en un promedio de posiciones. La estrategia para abrir las primeras operaciones se basa en la tasa de cambio del precio. La red neuronal se basa en un único indicador: el porcentaje medio ponderado del precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. Para filtrar la apertura de operaciones en la red de órdenes, se utilizan perceptrones. Un trailing stop común de la
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Asesores Expertos
Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signals+Mi operativa desde febrero. El riesgo es del 0,25% por operación desde el depósito( recomendado) El Asesor Experto busca 16 patrones de 4 barras en un fuerte nivel de soporte o resistencia. Las pruebas se llevaron a cabo durante el período de 15 años 2010-2024 ( 12 ) con un riesgo fijo de 25 dólares por operación ( prueba ) , que equivale al 0 25% de 10.000 dólares ( o 2, 5% de 1.000 dólares ) . El riesgo fijo permite ver el
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe. Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE PR
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy simple con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos han TAKE P
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Forex Trend Hunter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales. Forex Trend Hunter es quizás el
Forex Pulse Detector MT5
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Detector de Pulsos Forex - El 3 en 1 de Trading Powerhouse Forex Pulse Detector es un asesor experto (EA) único en su clase que combina tres potentes funcionalidades de trading en un único sistema: 1. Trading totalmente automatizado 2 . Trading manual 3. Trading automático 2. Capacidad de negociación manual Desarrollado para capitalizar los impulsos del mercado, el Detector de
FX365 MA Crossover EA
Gyunay Sali
3.83 (6)
Asesores Expertos
FX365 MA Crossover EA es un asesor experto completamente GRATIS especialmente desarrollado para los usuarios que aman hacer su propia configuración y optimización. La EA viene sin optimizaciones, pero todo lo que un comerciante necesita para configurar y adaptar la EA a cualquier instrumento de divisas / par. El EA FX365 MA Crossover está basado en el popular indicador Moving Average. La idea detrás de este EA es utilizar dos indicadores MA. Uno RÁPIDO y el segundo LENTO. Cuando ambos MA se cruz
FREE
Trade Master
Gyunay Sali
Utilidades
Trade Master es un robot forex avanzado para operar manualmente y gestionar las operaciones abiertas. Cuando se adjunta a un gráfico imprime dos botones de COMPRA y VENTA. Usando estos dos botones usted puede operar manualmente por Stop Loss predefinido, Take Profit y otros parámetros. Trade Master también está equipado con el sistema Trailing Stop para proteger los beneficios. Trade Master es la mejor herramienta para el cierre programado de operaciones. Puede utilizarse para cerrar operaciones
FREE
Smart Impulse Trader
Gyunay Sali
5 (1)
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $56 / Precio regular $139 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Smart Impulse Trader es un robot automatizado de comercio de divisas. La idea principal detrás de esta estrategia es detectar el impulso y abrir dos operaciones al mismo tiempo y en la misma dirección. Hay ganancias separadas para ambas operaciones: Primera_operación_TP y Segunda_operación_TP. Cuando la primera operación se cierra con beneficios, el robot establece el valor de la t
Dynamic Pro Scalper
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio regular $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Dynamic Pro Scalper es uno de los mejores scalpers asiáticos del mercado. Es completamente automatizado sistema de comercio. La idea principal detrás del Dynamic Pro Scalper es operar durante la sesión asiática. El EA observa cuidadosamente el precio de los pares de divisas y la volatilidad del mercado. Sólo puede operar durante un rango de tiempo específico que es diferente para c
Forex Pulse Detector
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Detector de Pulsos Forex - El 3 en 1 de Trading Powerhouse Forex Pulse Detector es un asesor experto (EA) único en su clase que combina tres potentes funcionalidades de trading en un único sistema: 1. Trading totalmente automatizado 2 . Trading manual 3. Trading automático 2. Capacidad de negociación manual Desarrollado para capitalizar los impulsos del mercado, el Detector de
Forex Trend Tracker
Gyunay Sali
Indicadores
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $56 / Precio regular $139 <<< - ¡La promoción terminará pronto! El Forex Trend Tracker es una herramienta avanzada diseñada para mejorar las capacidades de trading de los traders de Forex. Este sofisticado indicador utiliza complejas fórmulas matemáticas junto con el Average True Range (ATR) para detectar los inicios de nuevas tendencias alcistas y bajistas en el mercado de divisas. Ofrece señales visuales y alertas en tiempo real para dar a lo
Forex Trend Tracker MT5
Gyunay Sali
Indicadores
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $56 / Precio regular $139 <<< - ¡La promoción terminará pronto! El Forex Trend Tracker es una herramienta avanzada diseñada para mejorar las capacidades de trading de los traders de Forex. Este sofisticado indicador utiliza complejas fórmulas matemáticas junto con el Average True Range (ATR) para detectar los inicios de nuevas tendencias alcistas y bajistas en el mercado de divisas. Ofrece señales visuales y alertas en tiempo real para dar a lo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario