Forex Trend Hunter MT4

Forex Trend Hinter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404

Forex TrendHunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales.



Forex Trend Hunter es quizás el mejor robot de Forex de seguimiento de tendencias y rentable a largo plazo en el mercado. Con su ayuda, usted puede disfrutar de la oportunidad de hacer varios cientos de pips de ganancia por transacción única.

Si hasta ahora ha utilizado principalmente robots de Forex de scalping, seguramente estará convencido de que dependen en gran medida de las condiciones de negociación del bróker, y que la menor ampliación del spread les hace incurrir rápidamente en pérdidas: pérdidas de su dinero. Si usted es otro cliente decepcionado de los operadores asiáticos de scalping, mire atentamente Forex Trend Hunter.

¡Forex Trend Hunter también tiene una versión MT5! Haga clic aquí para comprobarlo!



Forex Trend Hunter soporta los siguientes pares de divisas: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, USDCAD y USDJPY.

Forex Trend Hunter también funciona con ORO. Soporta estos pares de oro: XAUUSD, XAUEUR, y XAUAUD.

¡Los ajustes por defecto están optimizados para EURUSD! ¡Los archivos .set para el resto de los pares soportados se pueden encontrar aquí!



Marco de tiempo recomendado: H1

Método de Backtesting: H1 ¡Cada Tick!

Método de backtesting rápido: M1 ¡Precio de apertura!





Forex Trend Hunter viene con Advanced Drawdown Protection System - Especialmente adecuado (y no sólo) para los usuarios que operan con empresas prop, FTMO y cuentas financiadas.

Características principales



Totalmente automatizado - ¡100% manos libres! ¡No requiere intervenciones manuales!

- ¡100% manos libres! ¡No requiere intervenciones manuales! Gestión del dinero : sistema avanzado integrado de gestión de cuentas y dinero.



: sistema avanzado integrado de gestión de cuentas y dinero. 2 sistemas de recuperación - Dos sistemas avanzados de recuperación de pérdidas integrados.

de recuperación - Dos sistemas avanzados de recuperación de pérdidas integrados. Fácil de usar - Extremadamente fácil de usar, entender y configurar.

- Extremadamente fácil de usar, entender y configurar. Trabaja con todos los brokers - Trabaja con todos los brokers y cuentas (incluyendo brokers basados en EEUU).

con todos los brokers - Trabaja con todos los brokers y cuentas (incluyendo brokers basados en EEUU). Protección de Brokers - Le protege contra brokers desleales y sus técnicas de engaño.

Brokers - Le protege contra brokers desleales y sus técnicas de engaño. Totalmente personalizable - Se puede personalizar y adaptar a las necesidades individuales.

- Se puede personalizar y adaptar a las necesidades individuales. Soporte de por vida - Soporte de por vida y actualizaciones gratuitas para todos los Asesores Expertos.

- Soporte de por vida y actualizaciones gratuitas para todos los Asesores Expertos. Altos Beneficios - Tiene la oportunidad de obtener beneficios de más de 300 pips por cada transacción.

- Tiene la oportunidad de obtener beneficios de más de 300 pips por cada transacción. Sistema avanzado de gestión del tiempo

Sistema Avanzado de Protección contra Drawdown - Ahora puede limitar las pérdidas diarias, controlar la exposición máxima de los lotes, establecer umbrales de equidad, y mucho más - todo totalmente personalizable desde las entradas del EA. Estas características son perfectas para los comerciantes de la empresa prop, FTMO desafíos, y cualquier persona que quiera un mayor control del riesgo.



Forex Trend Hunter viene con Advanced Recovery System

Advanced Recovery System es un sistema que permite obtener beneficios incluso en condiciones de mercado inadecuadas. No es ningún secreto que el mercado de divisas es muy dinámico y cambia constantemente. Algunas estrategias que han sido rentables antes son difíciles de sobrevivir en esos momentos. Los asesores expertos modernos deben sobrevivir en todas las condiciones. Es por eso que Forex Trend Hunter está equipado con elSistema de Recuperación Avanzada.



¿Cómo funciona el Sistema de Recuperación Avanzada?

Cuando el sistema está activado, todas las operaciones abiertas son monitoreadas. Si una operación alcanza X pips de pérdida, se cierra y se abre una operación de recuperación en la dirección opuesta - en la dirección del mercado. Las operaciones de recuperación se gestionan de forma diferente. Si el mercado continúa en la dirección equivocada, se abren operaciones de recuperación adicionales. Por supuesto, todo esto se puede configurar con precisión en los ajustes del EA.

Configuración de Forex Trend Hunter



Allow_BUY - Permite operaciones de COMPRA (Largas) para el EA.

Allow_SELL - Permite operaciones de VENTA (Cortas) para el EA.

Robot_Comment - Este parámetro es opcional. Si pone cualquier texto como valor de este parámetro, se mostrará en la terminal como un comentario de las operaciones abiertas. Esto es útil si utiliza otro EA y desea separar las operaciones de cada EA.

Magic - Este es un número único utilizado por el robot para identificar sus propias operaciones. Puede ser el mismo para todos los pares de divisas soportados. No es necesario cambiarlo. Lo más importante es que sea diferente al Número Mágico de otro EA utilizado en la misma cuenta con Forex Trend Hunter.

Max_Spread - Este es el valor máximo permitido del Spread en el que el robot puede trabajar/hacer operaciones.

Max_Slippage - Este es el valor máximo permitido del Slippage en el que el robot puede trabajar/hacer operaciones.

NFA - Si su broker está regulado por NFA /no hedge & FIFO/, debe utilizar NFA=true.

Lotes - Tamaño de lote fijo.

Auto_Risk - si el valor es mayor que cero, el sistema calculará los lotes de negociación automáticamente, como un porcentaje del margen libre de la cuenta. Por ejemplo, si el margen libre de su cuenta es de 10 000 y utiliza Auto_Risk=5, el sistema abrirá una posición con 0,5 lotes.

..............





Haga clic aquí para ver la lista completa de ajustes disponibles y descargar los archivos .set para cada par soportado. - ¡los archivos .set se actualizan el 27 de noviembre de 2023!





