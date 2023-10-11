One Gold MT4

4.6

Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황에 적응할 수 있어 특히 금 거래와 같은 변동성이 높은 환경에서 보다 일관된 거래 접근 방식을 제공합니다. 숙련된 트레이더이든 시장에 새로 들어온 사람이든 One Gold EA는 포괄적인 시장 분석을 제공하고 수동 작업 부하를 줄임으로써 의사 결정 프로세스를 지원하도록 고안되었습니다. One Gold EA는 거래 경험을 단순화하는 것을 목표로 하지만, 잘 고안된 거래 계획과 적절한 위험 관리 전략과 함께 로봇을 사용하는 것이 중요합니다. 우리는 트레이더를 지원하기 위한 기술의 잠재력을 믿지만, 최상의 결과를 위해 책임감 있는 사용과 결과에 대한 지속적인 모니터링을 권장합니다.

이 가격으로는 3부만 남았습니다. 그러면 가격은 750 달러로 올라갑니다.

One Gold EA 설정 방법

정보:

  • 작동 심볼: XAUUSD(GOLD)
  • 작업 기간: H1
  • 최소입금 $100 (보수적 모드), $500 (집중 모드+회복) 
  • 레버리지는 위험에 따라 달라지며, 낮은 위험과 보수적인 모드에서는 1:30의 레버리지가 적합합니다. 

One Gold의 장점:

  • 향상된 성능을 위한 신경 플러그인  

EA는 최첨단 신경망 플러그인을 사용하여 예측 정확도를 높이고 시장 변화에 동적으로 적응함으로써 복잡한 패턴을 보다 효과적으로 인식하고 대응할 수 있습니다.

  • 자동 위험 레버리지 적응

계정의 레버리지에 따라 자동으로 위험을 조정하여 수익을 최적화하는 동시에 위험 노출을 균형 있게 조절합니다. 이를 통해 수동 개입 없이 레버리지 조건의 변화에 ​​따라 포지션 크기를 관리하기가 더 쉬워집니다.

  • 저위험 설정에서의 Prop Firm 호환성 

FTMO와 같은 자기거래 회사의 요구 사항을 충족하도록 설계되었지만, 엄격한 인출 및 일일 손실 한도를 준수하기 위해 저위험 설정에서 특히 권장되며, 회사 기준에 따라 보다 안전한 거래 경험을 보장합니다.

  • 13년 이상의 철저한 백 테스트 

EA는 지난 13년 동안 다양한 시장 상황에서 성공적으로 백테스트를 거쳤으며, 일관된 안정성과 낮은 하락률을 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 시간이 지나도, 다양한 경제 상황에서도 그 신뢰성을 보여준다는 것을 보여줍니다.

  • 사용자 정의 가능한 내장 뉴스 필터

EA에는 중요한 경제 발표 전에 거래를 중단하는 조정 가능한 뉴스 필터가 포함되어 있어 변동성 있는 시장 상황이 거래에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 줄입니다. 이 기능은 특히 뉴스 발표 중에 갑작스러운 가격 변동을 피하는 데 유용합니다.

  • 코드 기반, 간소화된 설정  

모든 필수 값은 EA 코드에 내장되어 있으므로 외부 설정 파일이 필요 없습니다. 트레이더는 선호하는 위험 수준만 선택하면 되므로 설정이 더 빠르고 오류가 덜 발생합니다.

  • 일부 조건에 따른 브로커 유연성

대부분의 브로커와 효과적으로 작동하도록 설계되었지만, 특히 금과 같은 자산의 경우 센트 계정이나 높은 스프레드가 있는 계정에서는 성능이 좋지 않을 수 있습니다. 개발자가 최적의 성능을 보장하기 위해 적합한 브로커에 대한 권장 사항을 제공합니다.

  • 광범위한 사용자 정의 옵션

EA는 수많은 사용자 정의 및 최적화 설정을 제공하여 트레이더가 특정 전략, 위험 허용 범위 및 시장 상황에 맞게 미세 조정할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 거래 행동에 대한 더 큰 통제를 지원합니다.

  • 빠르고 쉬운 설치

사용자 친화적인 설치 과정을 통해 EA는 모든 경험 수준의 트레이더가 이용할 수 있으며 최소한의 단계로 간소화된 설정을 제공합니다.


위험 경고:

One Gold Expert Advisor를 구매하기 전에 관련 위험을 인지하십시오. 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA는 손실을 볼 수도 있음). 표시된 백테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되었지만, 따라서 결과를 라이브 트레이딩으로 이전할 수 없습니다. 잃을 여유가 없는 돈을 투자하거나 위험에 빠뜨리지 마십시오.
리뷰 18
Cao Ze Hao
1594
Cao Ze Hao 2025.11.11 13:39 
 

I appreciate the author’s long-term support — every update makes the EA more stable. It’s a true profit beast, and the author is also very friendly and helpful.

Young Jin
118
Young Jin 2025.10.28 09:55 
 

This EA is good. I’ve been running One Gold for about 1 year and 9 months, and it has consistently made profits for me. What’s worked for me ・Avoid “Intense” mode for now. It can be aggressive and doesn’t fit my risk tolerance. ・Use “Conservative” with “Recovery” ON. This combo has given me steadier results. ・Don’t get greedy. Pick an optimal lot size for your account and stick to it. Risk management first. Know your max drawdown comfort and keep leverage in check. Bottom line One Gold can be a solid, steady performer if you respect risk. Keep it on Conservative + Recovery, skip Intense for the time being, and stay disciplined with lot sizing.

OMAR KHATAB
390
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

