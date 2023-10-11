One Gold MT4

此价格还剩 3 份，之后价格将上涨至 750 美元

信息：

工作符号：XAUUSD(GOLD)

工作时间范围：H1

最低存款额100美元（保守模式），500美元（强化模式+恢复）

杠杆取决于风险，在低风险和保守模式下，1：30的杠杆比较合适

One Gold 的优势：



用于增强性能的神经插件

该 EA 使用最先进的神经网络插件来提高预测准确性并动态适应市场变化，从而能够更有效地识别和响应复杂模式。

自动风险杠杆调整

它根据账户的杠杆自动调整风险，在平衡风险敞口的同时优化收益。这使得根据不断变化的杠杆条件管理头寸规模变得更加容易，无需人工干预。

低风险环境下的支柱公司兼容性

旨在满足 FTMO 等自营交易公司的要求，但特别建议在低风险环境下遵守严格的亏损和每日亏损限制，确保符合公司标准的更安全的交易体验。

13 年来全面回溯测试

过去 13 年中，该 EA 已在各种市场条件下成功回溯测试，表现出持续的稳定性并保持较低的回撤，这反映了其在一段时间内和在不同经济环境下的可靠性。

可定制的内置新闻过滤器

EA 包含一个可调整的新闻过滤器，可在重大经济公告发布前停止交易，从而降低市场波动对交易产生负面影响的可能性。此功能对于避免新闻发布期间价格突然波动特别有用。

基于代码的简化设置

所有必要的值都嵌入在 EA 代码中，这意味着无需外部设置文件。交易者只需选择首选风险级别，从而加快设置速度并减少错误。

经纪商在某些条件下具有灵活性

它旨在与大多数经纪商有效配合使用，但在美分账户或点差较高的账户上可能表现不佳，尤其是黄金等资产。开发人员会推荐合适的经纪商，以确保最佳性能。

丰富的定制选项

EA 提供多种自定义和优化设置，允许交易者根据自己的特定策略、风险承受能力和市场条件进行微调。这种灵活性支持对交易行为进行更好的控制。

快速简便的安装

该 EA 具有用户友好的安装过程，任何经验水平的交易者都可以使用它，只需最少的步骤即可实现简化的设置。





风险警告：