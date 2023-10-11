One Gold MT4
- 专家
- Stanislav Tomilov
- 版本: 7.3
- 更新: 3 十二月 2025
- 激活: 10
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得最佳结果。
信息：
- 工作符号：XAUUSD(GOLD)
- 工作时间范围：H1
- 最低存款额100美元（保守模式），500美元（强化模式+恢复）
- 杠杆取决于风险，在低风险和保守模式下，1：30的杠杆比较合适
One Gold 的优势：
- 用于增强性能的神经插件
该 EA 使用最先进的神经网络插件来提高预测准确性并动态适应市场变化，从而能够更有效地识别和响应复杂模式。
- 自动风险杠杆调整
它根据账户的杠杆自动调整风险，在平衡风险敞口的同时优化收益。这使得根据不断变化的杠杆条件管理头寸规模变得更加容易，无需人工干预。
- 低风险环境下的支柱公司兼容性
旨在满足 FTMO 等自营交易公司的要求，但特别建议在低风险环境下遵守严格的亏损和每日亏损限制，确保符合公司标准的更安全的交易体验。
- 13 年来全面回溯测试
过去 13 年中，该 EA 已在各种市场条件下成功回溯测试，表现出持续的稳定性并保持较低的回撤，这反映了其在一段时间内和在不同经济环境下的可靠性。
- 可定制的内置新闻过滤器
EA 包含一个可调整的新闻过滤器，可在重大经济公告发布前停止交易，从而降低市场波动对交易产生负面影响的可能性。此功能对于避免新闻发布期间价格突然波动特别有用。
- 基于代码的简化设置
所有必要的值都嵌入在 EA 代码中，这意味着无需外部设置文件。交易者只需选择首选风险级别，从而加快设置速度并减少错误。
- 经纪商在某些条件下具有灵活性
它旨在与大多数经纪商有效配合使用，但在美分账户或点差较高的账户上可能表现不佳，尤其是黄金等资产。开发人员会推荐合适的经纪商，以确保最佳性能。
- 丰富的定制选项
EA 提供多种自定义和优化设置，允许交易者根据自己的特定策略、风险承受能力和市场条件进行微调。这种灵活性支持对交易行为进行更好的控制。
- 快速简便的安装
该 EA 具有用户友好的安装过程，任何经验水平的交易者都可以使用它，只需最少的步骤即可实现简化的设置。
风险警告：在购买 One Gold Expert Advisor 之前，请注意所涉及的风险。过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。显示的回溯测试（例如屏幕截图）经过高度优化，可以找到最佳参数，但结果无法转移到实时交易中。请不要投资或冒您无法承受损失的风险。
