Simple grid master es una herramienta de comercio para el comercio de reversiones con la ayuda de la red y el estilo martingala. El EA utiliza para la entrada en los mercados de indicadores tales como: Bandas de Bollinger, Ozymandias, Media Móvil, Williams Percent Range, Estocástico, MACD. Puede seleccionar qué indicadores se utilizarán para las entradas, personalizar la martingala y la configuración de la cuadrícula a su gusto, utilizar filtros adicionales (filtros de tiempo, distancias de órdenes, etc.) para entradas más precisas.

¡Lo más importante es que el EA está en constante mejora, por lo que sus comentarios son siempre apreciados!

El EA abre una orden de compra o de venta en función de las señales de los indicadores. Si todos los indicadores muestran una señal de compra, entonces el EA abrirá una orden de compra, y viceversa una orden de venta si los indicadores muestran señal de venta.







Parámetros