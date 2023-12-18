Simple Grid Master
- Asesores Expertos
- Tom Seljakin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Simple grid master es una herramienta de comercio para el comercio de reversiones con la ayuda de la red y el estilo martingala. El EA utiliza para la entrada en los mercados de indicadores tales como: Bandas de Bollinger, Ozymandias, Media Móvil, Williams Percent Range, Estocástico, MACD. Puede seleccionar qué indicadores se utilizarán para las entradas, personalizar la martingala y la configuración de la cuadrícula a su gusto, utilizar filtros adicionales (filtros de tiempo, distancias de órdenes, etc.) para entradas más precisas.
¡Lo más importante es que el EA está en constante mejora, por lo que sus comentarios son siempre apreciados!
Compruebe la versión más avanzada de la herramienta 'Pro Indicator Trader': https: //www.mql5.com/en/market/product/60790?source=Site+Market+My+Products+Page
El EA abre una orden de compra o de venta en función de las señales de los indicadores. Si todos los indicadores muestran una señal de compra, entonces el EA abrirá una orden de compra, y viceversa una orden de venta si los indicadores muestran señal de venta.
Únete a nuestro grupo de cripto/forex earners en telegram: https://t.me/cf_earners
👉Recomendado broker FXTM: forextime.com/?Referral=38370
- Parámetros
- Habilitar Media Móvil - Utilizar la media móvil para las entradas. Si el precio más alto que MA entonces una señal de compra, y viceversa, si el precio más bajo que MA un sginal de venta.
- iOzymandias enable - Usa Ozymandias para entradas. Si el indicador es azul, entonces una señal de compra, y viceversa. Si el indicador es rojo, una señal de venta.
- Activar Bandas de Bollinger - Utiliza las Bandas de Bollinger para las entradas. Si el precio es superior a la banda superior, entonces una señal de compra, si el precio es inferior a la banda inferior, entonces una señal de venta.
- Bollinger Bands max channel size - El tamaño máximo permitido del canal.
- William percent range - Habilitar WPR para entradas. Si el valor del indicador es inferior a la zona de sobreventa entonces una señal de compra. Si el valor del indicador es superior a la zona de sobrecompra.
- Habilitar estocástico - Habilitar estocástico para las entradas. Si el valor del indicador es menor que la zona de venta entonces una señal de venta. Si el valor del indicador es inferior a la zona de sobrecompra.
- MACD enable - Habilitar MACD para entradas.
- MACD how many bars to check for cross - Si el MACD cruza la señal de abajo hacia arriba una señal de compra. Si el MACD cruza la señal de arriba a abajo una señal de venta.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración