✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4

📌 Este EA sencillo pero eficaz establece automáticamente los niveles de Take Profit y Stop Loss de tus operaciones abiertas utilizando una de tres unidades a tu elección: pips, puntos o valor monetario.

⚙️ Características principales:

• 🎯 Aplica TP y SL automáticamente tras abrir la orden

• 📐 Puedes elegir entre Pips, Points o dinero para mayor control

• 🧠 Lógica inteligente – si el TP o SL ya ha sido alcanzado, la orden se cierra inmediatamente

• 🎛️ Aplica a todas las órdenes, solo al símbolo actual o a un Magic Number específico

• 🧩 Compatible con todos los instrumentos, timeframes y brókers

• ⚡ Plug and play – solo necesita configuración inicial

• 👁️ Interfaz clara y fácil de usar

Perfecto para traders que desean establecer protecciones rápidamente sin complicaciones.

🗨️ ¡Sugerencias y comentarios bienvenidos!

