Set TP and SL in Pips Points or Currency
- Asesores Expertos
- Antonio Franco
- Versión: 2.1
- Actualizado: 31 julio 2025
- Activaciones: 5
✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4
📌 Este EA sencillo pero eficaz establece automáticamente los niveles de Take Profit y Stop Loss de tus operaciones abiertas utilizando una de tres unidades a tu elección: pips, puntos o valor monetario.
⚙️ Características principales:
• 🎯 Aplica TP y SL automáticamente tras abrir la orden
• 📐 Puedes elegir entre Pips, Points o dinero para mayor control
• 🧠 Lógica inteligente – si el TP o SL ya ha sido alcanzado, la orden se cierra inmediatamente
• 🎛️ Aplica a todas las órdenes, solo al símbolo actual o a un Magic Number específico
• 🧩 Compatible con todos los instrumentos, timeframes y brókers
• ⚡ Plug and play – solo necesita configuración inicial
• 👁️ Interfaz clara y fácil de usar
Perfecto para traders que desean establecer protecciones rápidamente sin complicaciones.
🗨️ ¡Sugerencias y comentarios bienvenidos!
Palabras clave: take profit, stop loss, establecer TP SL MT4, pips, puntos, dinero, EA MT4, gestor de órdenes, trading automático, herramienta de Forex, MetaTrader 4