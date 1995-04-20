Show secured
- Indicadores
- Antonio Franco
- Versión: 1.3
- Actualizado: 22 mayo 2025
- Activaciones: 5
🔒 Secured Profits – Vea al instante sus ganancias realmente aseguradas
¿Sabe cuánta ganancia está protegiendo realmente en cada operación?
Secured Profits es un indicador inteligente y potente para MT4 que muestra en tiempo real el valor monetario exacto de la ganancia realmente asegurada por sus stop-losses, basado en sus operaciones abiertas.
A diferencia de otras herramientas, Secured Profits no solo suma la ganancia flotante "visible" o la ganancia protegida por stops. Va más allá, calculando lo que realmente está asegurado al comparar todas las posiciones abiertas. Por ejemplo, si una operación tiene $10 asegurados pero otras están en riesgo con un valor de SL de -$5, solo $5 están realmente asegurados, y eso es lo que verá en pantalla.
🧠 Características clave:
-
💰 Muestra su ganancia realmente asegurada, teniendo en cuenta los valores actuales de stop-loss en todas las operaciones abiertas
-
📉 Filtra la falsa sensación de seguridad, mostrando solo lo que realmente está protegido después de considerar las posiciones que aún conllevan riesgo
-
📍 Muestra una etiqueta limpia y personalizable en el gráfico, en la esquina inferior izquierda por defecto, con posición y estilo controlados por el usuario
-
🔍 Filtrado flexible, con tres modos de operación:
-
Todas las operaciones (por defecto), incluye todos los símbolos y números mágicos
-
Solo símbolo actual, restringe la visualización a operaciones en el símbolo del gráfico actual
-
Número mágico específico, filtra operaciones por uno o más números mágicos definidos por el usuario
-
-
⚡ Plug and play, simplemente adjunte el indicador y comenzará a funcionar inmediatamente
-
🔁 Compatible con todos los instrumentos de trading y marcos de tiempo
-
🧩 Útil tanto para traders manuales como para estrategias basadas en EAs con lógica de SL dinámica
🔍 Cómo funciona:
-
Evalúa cada operación abierta según el modo de filtro seleccionado (todas, símbolo, mágico)
-
Calcula cuánto está asegurado por el stop-loss, solo si el SL está en ganancia
-
Resta el riesgo de SL de cualquier operación que aún no esté protegida
-
Muestra la ganancia neta asegurada final en una etiqueta que se actualiza en vivo
-
La etiqueta aparece en la esquina inferior izquierda por defecto, pero puede reposicionarla libremente en cualquier lugar del gráfico
🎯 ¿Para quién es?
-
Traders que utilizan stops móviles, estrategias de punto de equilibrio o sistemas de múltiples órdenes
-
Usuarios de EAs que gestionan docenas de operaciones en diferentes símbolos o estrategias
-
Cualquiera que desee una visibilidad precisa de la ganancia realmente asegurada, no una ganancia flotante engañosa
Elimine las conjeturas en la gestión de operaciones,
vea lo que realmente está protegido y tome decisiones de salida más inteligentes.
➡️ ¡Agregue Secured Profits a su conjunto de herramientas de trading hoy mismo!
