Show secured

🔒 Secured Profits – Vea al instante sus ganancias realmente aseguradas

¿Sabe cuánta ganancia está protegiendo realmente en cada operación?

Secured Profits es un indicador inteligente y potente para MT4 que muestra en tiempo real el valor monetario exacto de la ganancia realmente asegurada por sus stop-losses, basado en sus operaciones abiertas.

A diferencia de otras herramientas, Secured Profits no solo suma la ganancia flotante "visible" o la ganancia protegida por stops. Va más allá, calculando lo que realmente está asegurado al comparar todas las posiciones abiertas. Por ejemplo, si una operación tiene $10 asegurados pero otras están en riesgo con un valor de SL de -$5, solo $5 están realmente asegurados, y eso es lo que verá en pantalla.

🧠 Características clave:

💰 Muestra su ganancia realmente asegurada , teniendo en cuenta los valores actuales de stop-loss en todas las operaciones abiertas

📉 Filtra la falsa sensación de seguridad , mostrando solo lo que realmente está protegido después de considerar las posiciones que aún conllevan riesgo

📍 Muestra una etiqueta limpia y personalizable en el gráfico , en la esquina inferior izquierda por defecto, con posición y estilo controlados por el usuario

🔍 Filtrado flexible , con tres modos de operación: Todas las operaciones (por defecto), incluye todos los símbolos y números mágicos Solo símbolo actual , restringe la visualización a operaciones en el símbolo del gráfico actual Número mágico específico , filtra operaciones por uno o más números mágicos definidos por el usuario

⚡ Plug and play, simplemente adjunte el indicador y comenzará a funcionar inmediatamente

🔁 Compatible con todos los instrumentos de trading y marcos de tiempo

🧩 Útil tanto para traders manuales como para estrategias basadas en EAs con lógica de SL dinámica

🔍 Cómo funciona:

Evalúa cada operación abierta según el modo de filtro seleccionado (todas, símbolo, mágico)

Calcula cuánto está asegurado por el stop-loss , solo si el SL está en ganancia

Resta el riesgo de SL de cualquier operación que aún no esté protegida

Muestra la ganancia neta asegurada final en una etiqueta que se actualiza en vivo

La etiqueta aparece en la esquina inferior izquierda por defecto, pero puede reposicionarla libremente en cualquier lugar del gráfico

🎯 ¿Para quién es?

Traders que utilizan stops móviles , estrategias de punto de equilibrio o sistemas de múltiples órdenes

Usuarios de EAs que gestionan docenas de operaciones en diferentes símbolos o estrategias

Cualquiera que desee una visibilidad precisa de la ganancia realmente asegurada, no una ganancia flotante engañosa

Elimine las conjeturas en la gestión de operaciones,

vea lo que realmente está protegido y tome decisiones de salida más inteligentes.

➡️ ¡Agregue Secured Profits a su conjunto de herramientas de trading hoy mismo!





Palabras clave: secured profits, stop loss, trailing stop, gestión de riesgos, beneficios bloqueados, trading automático, indicador MT4, EA, protección de ganancias, forex

