Show secured

🔒 Secured Profits – Vea al instante sus ganancias realmente aseguradas

¿Sabe cuánta ganancia está protegiendo realmente en cada operación?
Secured Profits es un indicador inteligente y potente para MT4 que muestra en tiempo real el valor monetario exacto de la ganancia realmente asegurada por sus stop-losses, basado en sus operaciones abiertas.

A diferencia de otras herramientas, Secured Profits no solo suma la ganancia flotante "visible" o la ganancia protegida por stops. Va más allá, calculando lo que realmente está asegurado al comparar todas las posiciones abiertas. Por ejemplo, si una operación tiene $10 asegurados pero otras están en riesgo con un valor de SL de -$5, solo $5 están realmente asegurados, y eso es lo que verá en pantalla.

🧠 Características clave:

  • 💰 Muestra su ganancia realmente asegurada, teniendo en cuenta los valores actuales de stop-loss en todas las operaciones abiertas

  • 📉 Filtra la falsa sensación de seguridad, mostrando solo lo que realmente está protegido después de considerar las posiciones que aún conllevan riesgo

  • 📍 Muestra una etiqueta limpia y personalizable en el gráfico, en la esquina inferior izquierda por defecto, con posición y estilo controlados por el usuario

  • 🔍 Filtrado flexible, con tres modos de operación:

    • Todas las operaciones (por defecto), incluye todos los símbolos y números mágicos

    • Solo símbolo actual, restringe la visualización a operaciones en el símbolo del gráfico actual

    • Número mágico específico, filtra operaciones por uno o más números mágicos definidos por el usuario

  • ⚡ Plug and play, simplemente adjunte el indicador y comenzará a funcionar inmediatamente

  • 🔁 Compatible con todos los instrumentos de trading y marcos de tiempo

  • 🧩 Útil tanto para traders manuales como para estrategias basadas en EAs con lógica de SL dinámica

🔍 Cómo funciona:

  • Evalúa cada operación abierta según el modo de filtro seleccionado (todas, símbolo, mágico)

  • Calcula cuánto está asegurado por el stop-loss, solo si el SL está en ganancia

  • Resta el riesgo de SL de cualquier operación que aún no esté protegida

  • Muestra la ganancia neta asegurada final en una etiqueta que se actualiza en vivo

  • La etiqueta aparece en la esquina inferior izquierda por defecto, pero puede reposicionarla libremente en cualquier lugar del gráfico

🎯 ¿Para quién es?

  • Traders que utilizan stops móviles, estrategias de punto de equilibrio o sistemas de múltiples órdenes

  • Usuarios de EAs que gestionan docenas de operaciones en diferentes símbolos o estrategias

  • Cualquiera que desee una visibilidad precisa de la ganancia realmente asegurada, no una ganancia flotante engañosa

Elimine las conjeturas en la gestión de operaciones,
vea lo que realmente está protegido y tome decisiones de salida más inteligentes.

➡️ ¡Agregue Secured Profits a su conjunto de herramientas de trading hoy mismo!



