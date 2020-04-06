Clock Trades MT5

🕒 Clock Trades – ¡Operaciones automáticas con precisión!

Clock Trades es un EA inteligente y fiable que te permite automatizar tus operaciones según la hora.

Configura la hora y minuto exactos, define tus parámetros y deja que el EA ejecute con precisión.

✅ Usa hora del servidor o local

✅ Funciona en cualquier símbolo o lista personalizada

✅ Control total sobre excepciones de compra y venta

✅ TP/SL en pips, puntos o dinero

✅ Reintentos automáticos ante errores comunes (por ejemplo, al operar cerca de la apertura del mercado o por problemas de red)

✅ Alertas y notificaciones móviles configurables

Ideal para traders que usan estrategias basadas en tiempo o necesitan ejecución exacta sin intervención manual.

⏰ Configura tu hora. Define tus reglas. Clock Trades ejecuta perfectamente.

Ideal para:

Estrategias basadas en el tiempo | Ejecución precisa de operaciones | Sistemas de trading automatizados | Traders de Forex que usan MT5 | Optimización de Expert Advisors



