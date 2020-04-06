Set TP and SL in Pips Points or Currency
- Experts
- Antonio Franco
- Versão: 2.1
- Atualizado: 31 julho 2025
- Ativações: 5
✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4
📌 Este EA simples mas eficaz define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss nas ordens abertas, com base numa das três unidades à escolha: pips, pontos ou valor monetário.
⚙️ Funcionalidades principais:
• 🎯 Aplica TP e SL assim que a ordem é aberta
• 📐 Possibilidade de escolher entre Pips, Pontos ou valor em dinheiro
• 🧠 Lógica inteligente – se o TP ou SL já tiver sido atingido, a ordem é encerrada imediatamente
• 🎛️ Pode ser aplicado a todas as ordens, apenas ao par atual ou a um Magic Number específico
• 🧩 Compatível com todos os instrumentos, timeframes e corretores
• ⚡ Plug and play – requer apenas configuração inicial
• 👁️ Interface limpa e fácil de utilizar
Ideal para traders que querem definir níveis de proteção de forma rápida e fiável.
🗨️ Sugestões e pedidos são bem-vindos!
Palavras-chave: take profit, stop loss, definir TP SL MT4, pips, pontos, dinheiro, EA MT4, gestor de ordens, trading automático, ferramenta de Forex, MetaTrader 4