✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestor Automático de TP/SL para MT4

📌 Este EA simples mas eficaz define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss nas ordens abertas, com base numa das três unidades à escolha: pips, pontos ou valor monetário.

⚙️ Funcionalidades principais:

• 🎯 Aplica TP e SL assim que a ordem é aberta

• 📐 Possibilidade de escolher entre Pips, Pontos ou valor em dinheiro

• 🧠 Lógica inteligente – se o TP ou SL já tiver sido atingido, a ordem é encerrada imediatamente

• 🎛️ Pode ser aplicado a todas as ordens, apenas ao par atual ou a um Magic Number específico

• 🧩 Compatível com todos os instrumentos, timeframes e corretores

• ⚡ Plug and play – requer apenas configuração inicial

• 👁️ Interface limpa e fácil de utilizar

Ideal para traders que querem definir níveis de proteção de forma rápida e fiável.

🗨️ Sugestões e pedidos são bem-vindos!

Palavras-chave: take profit, stop loss, definir TP SL MT4, pips, pontos, dinheiro, EA MT4, gestor de ordens, trading automático, ferramenta de Forex, MetaTrader 4