Set TP and SL in Pips Points or Currency

Set TP and SL in Pips Points or Currency – 全自动TP/SL管理器，适用于MT4

📌 这个简单而强大的EA会在交易开启后自动为你设置止盈止损（TP/SL），可选择使用三种单位：点（Pips）点数（Points）货币金额

⚙️ 主要特点：

• 🎯 自动在开仓后立即设置TP和SL
• 📐 支持Pips、Points或货币金额灵活设置
• 🧠 智能逻辑 – 如果当前价格已超出TP/SL，则自动平仓
• 🎛️ 可选择应用于所有订单、当前品种或特定Magic Number
• 🧩 兼容所有交易品种、时间周期及经纪商
• ⚡ 即装即用 – 只需初始设置
• 👁️ 界面清晰，用户友好

非常适合需要快速、可靠设置保护水平的交易者，无论是手动还是自动交易。

🗨️ 欢迎提供建议和反馈！

关键词: take profit, stop loss, 设置TP SL MT4, pips止损, 金额止盈, MT4 EA, 自动止盈止损, 外汇EA, 风险管理工具, MetaTrader 4 工具


