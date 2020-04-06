✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – 全自动TP/SL管理器，适用于MT4

📌 这个简单而强大的EA会在交易开启后自动为你设置止盈止损（TP/SL），可选择使用三种单位：点（Pips）、点数（Points） 或 货币金额。

⚙️ 主要特点：

• 🎯 自动在开仓后立即设置TP和SL

• 📐 支持Pips、Points或货币金额灵活设置

• 🧠 智能逻辑 – 如果当前价格已超出TP/SL，则自动平仓

• 🎛️ 可选择应用于所有订单、当前品种或特定Magic Number

• 🧩 兼容所有交易品种、时间周期及经纪商

• ⚡ 即装即用 – 只需初始设置

• 👁️ 界面清晰，用户友好

非常适合需要快速、可靠设置保护水平的交易者，无论是手动还是自动交易。

🗨️ 欢迎提供建议和反馈！

