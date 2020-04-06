✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4用自動TP/SL管理EA

📌 このシンプルで強力なEAは、取引開始時に自動的にTP（利益確定）およびSL（損切り）を設定します。単位はPips、Points、または金額から選べます。

⚙️ 主な機能：

• 🎯 注文が開かれた瞬間にTPとSLを自動設定

• 📐 Pips、Points、または金額から自由に選択

• 🧠 スマートロジック – TP/SLがすでに達成されている場合は即座に注文を決済

• 🎛️ すべての注文、現在の通貨ペア、または特定のマジックナンバーで適用可能

• 🧩 すべての通貨ペア、時間足、ブローカーと互換性あり

• ⚡ インストール後すぐに使用可能 – 初期設定のみ

• 👁️ 直感的で分かりやすいインターフェース

迅速かつ信頼できる保護レベルの設定を求めるトレーダーに最適です。

🗨️ ご提案・ご要望はお気軽に！

キーワード: テイクプロフィット, ストップロス, MT4 TP SL, 自動EA, pips, 金額, Forex EA, リスク管理, MetaTrader 4