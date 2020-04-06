Set TP and SL in Pips Points or Currency
- エキスパート
- Antonio Franco
- バージョン: 2.1
- アップデート済み: 31 7月 2025
- アクティベーション: 5
✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4用自動TP/SL管理EA
📌 このシンプルで強力なEAは、取引開始時に自動的にTP（利益確定）およびSL（損切り）を設定します。単位はPips、Points、または金額から選べます。
⚙️ 主な機能：
• 🎯 注文が開かれた瞬間にTPとSLを自動設定
• 📐 Pips、Points、または金額から自由に選択
• 🧠 スマートロジック – TP/SLがすでに達成されている場合は即座に注文を決済
• 🎛️ すべての注文、現在の通貨ペア、または特定のマジックナンバーで適用可能
• 🧩 すべての通貨ペア、時間足、ブローカーと互換性あり
• ⚡ インストール後すぐに使用可能 – 初期設定のみ
• 👁️ 直感的で分かりやすいインターフェース
迅速かつ信頼できる保護レベルの設定を求めるトレーダーに最適です。
🗨️ ご提案・ご要望はお気軽に！
