✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4용 자동 TP/SL 설정 EA

📌 이 간단하면서도 강력한 EA는 사용자가 선택한 단위(핍, 포인트, 금액)에 따라 오픈된 거래의 이익실현(TP) 및 손절매(SL)을 자동으로 설정합니다.

⚙️ 주요 기능:

• 🎯 거래 오픈 시 자동으로 TP 및 SL 설정

• 📐 핍, 포인트 또는 금액 기준 선택 가능

• 🧠 스마트 로직 – 이미 TP 또는 SL 조건이 충족되었으면 즉시 포지션 종료

• 🎛️ 전체 거래, 현재 심볼, 또는 특정 매직넘버로 필터링 가능

• 🧩 모든 종목, 시간대 및 브로커와 호환

• ⚡ 즉시 사용 가능 – 초기 설정만 필요

• 👁️ 깔끔하고 직관적인 사용자 인터페이스

간단하고 신속하게 위험 관리를 원하는 트레이더에게 이상적입니다.

🗨️ 제안 및 요청은 언제든지 환영입니다!

키워드: 테이크프로핏, 스톱로스, MT4 TP SL 설정, 핍, 포인트, 금액, MT4 EA, 자동 거래, 주문 관리, 포렉스 도구, MetaTrader 4