Draw Lines

🚀 Dibuja fácilmente los niveles de Entrada, Take Profit y Stop Loss en el gráfico para analizar y seguir señales de trading.

✨ Funciones principales

  • Introduce fácilmente los valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 y SL

  • Línea vertical opcional para marcar el momento exacto de la señal

  • Etiquetas y colores personalizables para cada línea

  • Evalúa visualmente la precisión y la relación riesgo/beneficio de cualquier señal

  • Compatible con todos los símbolos y marcos temporales

  • Sin repintado ni retrasos, líneas claras y estables

🧠 Casos de uso

  • Visualiza señales de Telegram, WhatsApp u otros canales

  • Analiza señales pasadas y aprende de las reacciones del mercado

  • Presenta configuraciones limpias a tu comunidad o clientes

  • Combínalo con tus propias estrategias manuales o automáticas

🔑 Palabras clave

señal, dibujar líneas, entrada, take profit, stop loss, forex, telegram, señales visuales, trading manual, análisis de señales, TP, SL, gráfico, niveles, evaluación, educación, indicador, herramienta


Los compradores de este producto también adquieren
