✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4 için Otomatik TP/SL Yöneticisi

📌 Bu basit ama etkili EA, açık işlemleriniz için pip, puan veya para değeri cinsinden otomatik olarak Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirler.

⚙️ Temel Özellikler:

• 🎯 Emir açıldığında TP ve SL’yi otomatik olarak uygular

• 📐 Pip, Puan veya Para birimi seçeneklerinden istediğinizi seçin

• 🧠 Akıllı mantık – TP veya SL zaten gerçekleşmişse emir anında kapatılır

• 🎛️ Tüm emirlerde, sadece mevcut sembolde veya belirli bir Magic Number’da kullanılabilir

• 🧩 Tüm enstrümanlar, zaman dilimleri ve brokerlarla uyumlu

• ⚡ Tak ve çalıştır – yalnızca ilk yapılandırma gerekli

• 👁️ Temiz ve kullanıcı dostu arayüz

Hızlı ve güvenilir risk yönetimi yapmak isteyen yatırımcılar için idealdir.

🗨️ Öneri ve taleplerinizi paylaşmaktan çekinmeyin!

