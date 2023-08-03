Set TP and SL in Pips Points or Currency
- Uzman Danışmanlar
- Antonio Franco
- Sürüm: 2.1
- Güncellendi: 31 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4 için Otomatik TP/SL Yöneticisi
📌 Bu basit ama etkili EA, açık işlemleriniz için pip, puan veya para değeri cinsinden otomatik olarak Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirler.
⚙️ Temel Özellikler:
• 🎯 Emir açıldığında TP ve SL’yi otomatik olarak uygular
• 📐 Pip, Puan veya Para birimi seçeneklerinden istediğinizi seçin
• 🧠 Akıllı mantık – TP veya SL zaten gerçekleşmişse emir anında kapatılır
• 🎛️ Tüm emirlerde, sadece mevcut sembolde veya belirli bir Magic Number’da kullanılabilir
• 🧩 Tüm enstrümanlar, zaman dilimleri ve brokerlarla uyumlu
• ⚡ Tak ve çalıştır – yalnızca ilk yapılandırma gerekli
• 👁️ Temiz ve kullanıcı dostu arayüz
Hızlı ve güvenilir risk yönetimi yapmak isteyen yatırımcılar için idealdir.
🗨️ Öneri ve taleplerinizi paylaşmaktan çekinmeyin!
Anahtar kelimeler: take profit, stop loss, MT4 TP SL ayarlama, pip, puan, para değeri, MT4 EA, emir yöneticisi, otomatik işlem, Forex aracı, MetaTrader 4