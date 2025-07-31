✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestionnaire Automatique de TP/SL pour MT4

📌 Cet EA simple mais puissant définit automatiquement les niveaux de Take Profit et Stop Loss de vos ordres ouverts, selon l'unité de votre choix : pips, points ou montant en argent.

⚙️ Fonctions principales :

• 🎯 Applique automatiquement le TP et le SL dès qu’un ordre est ouvert

• 📐 Choix entre Pips, Points ou montant en argent

• 🧠 Logique intelligente – si le TP ou SL est déjà atteint, la position est fermée immédiatement

• 🎛️ S’applique à tous les ordres, uniquement au symbole actif ou à un Magic Number défini

• 🧩 Compatible avec tous les symboles, unités de temps et courtiers

• ⚡ Plug and play – configuration initiale minimale

• 👁️ Interface claire et facile à utiliser

Idéal pour les traders souhaitant gérer leur risque rapidement et efficacement.

🗨️ Suggestions et demandes bienvenues !

Mots-clés : take profit, stop loss, configurer TP SL MT4, pips, points, argent, EA MT4, gestion des ordres, trading automatique, outil Forex, MetaTrader 4