Set TP and SL in Pips Points or Currency
- Experts
- Antonio Franco
- Version: 2.1
- Mise à jour: 31 juillet 2025
- Activations: 5
✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestionnaire Automatique de TP/SL pour MT4
📌 Cet EA simple mais puissant définit automatiquement les niveaux de Take Profit et Stop Loss de vos ordres ouverts, selon l'unité de votre choix : pips, points ou montant en argent.
⚙️ Fonctions principales :
• 🎯 Applique automatiquement le TP et le SL dès qu’un ordre est ouvert
• 📐 Choix entre Pips, Points ou montant en argent
• 🧠 Logique intelligente – si le TP ou SL est déjà atteint, la position est fermée immédiatement
• 🎛️ S’applique à tous les ordres, uniquement au symbole actif ou à un Magic Number défini
• 🧩 Compatible avec tous les symboles, unités de temps et courtiers
• ⚡ Plug and play – configuration initiale minimale
• 👁️ Interface claire et facile à utiliser
Idéal pour les traders souhaitant gérer leur risque rapidement et efficacement.
🗨️ Suggestions et demandes bienvenues !
