Draw Lines MT5
- Indicadores
- Antonio Franco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🚀 Dibuja fácilmente los niveles de Entrada, Take Profit y Stop Loss en el gráfico para analizar y seguir señales de trading.
✨ Funciones principales
-
Introduce fácilmente los valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 y SL
-
Línea vertical opcional para marcar el momento exacto de la señal
-
Etiquetas y colores personalizables para cada línea
-
Evalúa visualmente la precisión y la relación riesgo/beneficio de cualquier señal
-
Compatible con todos los símbolos y marcos temporales
-
Sin repintado ni retrasos, líneas claras y estables
🧠 Casos de uso
-
Visualiza señales de Telegram, WhatsApp u otros canales
-
Analiza señales pasadas y aprende de las reacciones del mercado
-
Presenta configuraciones limpias a tu comunidad o clientes
-
Combínalo con tus propias estrategias manuales o automáticas
🔑 Palabras clave
