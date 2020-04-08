Draw Lines MT5

🚀 Dibuja fácilmente los niveles de Entrada, Take Profit y Stop Loss en el gráfico para analizar y seguir señales de trading.

✨ Funciones principales

  • Introduce fácilmente los valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 y SL

  • Línea vertical opcional para marcar el momento exacto de la señal

  • Etiquetas y colores personalizables para cada línea

  • Evalúa visualmente la precisión y la relación riesgo/beneficio de cualquier señal

  • Compatible con todos los símbolos y marcos temporales

  • Sin repintado ni retrasos, líneas claras y estables

🧠 Casos de uso

  • Visualiza señales de Telegram, WhatsApp u otros canales

  • Analiza señales pasadas y aprende de las reacciones del mercado

  • Presenta configuraciones limpias a tu comunidad o clientes

  • Combínalo con tus propias estrategias manuales o automáticas

🔑 Palabras clave

señal, dibujar líneas, entrada, take profit, stop loss, forex, telegram, señales visuales, trading manual, análisis de señales, TP, SL, gráfico, niveles, evaluación, educación, indicador, herramienta


