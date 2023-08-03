Set TP and SL in Pips Points or Currency
- Experts
- Antonio Franco
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 31 luglio 2025
- Attivazioni: 5
✅ Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestore Automatico TP/SL per MT4
📌 Questo EA semplice ma efficace imposta automaticamente i livelli di Take Profit e Stop Loss per le operazioni aperte, usando una delle tre unità a scelta: pips, punti o valore monetario.
⚙️ Caratteristiche principali:
• 🎯 Applica TP e SL automaticamente all’apertura dell’ordine
• 📐 Scelta tra Pips, Punti o Valore in Denaro
• 🧠 Logica intelligente – se TP o SL sono già stati raggiunti, l’ordine viene chiuso immediatamente
• 🎛️ Applicabile a tutti gli ordini, solo al simbolo attuale o a uno specifico Magic Number
• 🧩 Compatibile con tutti gli strumenti, timeframe e broker
• ⚡ Plug and play – richiede solo configurazione iniziale
• 👁️ Interfaccia semplice e chiara
Perfetto per i trader che desiderano una protezione rapida e affidabile.
🗨️ Suggerimenti e richieste sono benvenuti!
