Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestore Automatico TP/SL per MT4

📌 Questo EA semplice ma efficace imposta automaticamente i livelli di Take Profit e Stop Loss per le operazioni aperte, usando una delle tre unità a scelta: pips, punti o valore monetario.

⚙️ Caratteristiche principali:

• 🎯 Applica TP e SL automaticamente all’apertura dell’ordine
• 📐 Scelta tra Pips, Punti o Valore in Denaro
• 🧠 Logica intelligente – se TP o SL sono già stati raggiunti, l’ordine viene chiuso immediatamente
• 🎛️ Applicabile a tutti gli ordini, solo al simbolo attuale o a uno specifico Magic Number
• 🧩 Compatibile con tutti gli strumenti, timeframe e broker
• ⚡ Plug and play – richiede solo configurazione iniziale
• 👁️ Interfaccia semplice e chiara

Perfetto per i trader che desiderano una protezione rapida e affidabile.

🗨️ Suggerimenti e richieste sono benvenuti!

Parole chiave: take profit, stop loss, impostare TP SL MT4, pips, punti, denaro, EA MT4, gestione ordini, trading automatico, strumento Forex, MetaTrader 4


