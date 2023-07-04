Luna AI PRO
- 专家
- Profalgo Limited
- 版本: 1.2
- 更新: 22 四月 2024
- 激活: 10
推出促销活动：
- 仅售 1 份，售价 399 美元
- 最终售价：2000$
- 该 EA 的销售数量有限
借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。
这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。
使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。
体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。
为什么这个 EA 与众不同：
- OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对
- 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。
- 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等
- 严格的贸易和风险管理
- 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多
- 没有虚假/操纵的回测
实时结果（低风险）： https ://www.mql5.com/en/signals/1502590
智能机器学习：
Luna AI Pro 利用机器学习算法的力量来分析大量历史和实时市场数据。 这使得机器人能够适应和发展，根据不断变化的市场条件、趋势和模式不断改进其交易决策。 保持领先地位并轻松利用利润丰厚的机会。
预测分析：
我们的交易机器人采用复杂的预测分析来准确预测市场走势。
通过分析多种指标和技术模式，Luna AI Pro为您提供预测信号，让您领先市场一步。
可定制的策略 ：
有了 Luna AI Pro，您就可以完全掌控。 使用我们直观的界面根据您的偏好和风险承受能力定制交易策略。
风险管理：
使用 Luna AI Pro 的先进风险管理工具保护您的资本。 它将设置止损和止盈水平，以自动限制您的损失并确保您的收益。 我们的机器人不断监控市场状况并相应调整其交易策略，降低潜在风险并保护您的投资。 EA 还使用各种安全功能，例如新闻过滤器、价差过滤器、交易相关过滤器、展期和掉期过滤器。
如何回测：
对于 MT4，在 M5 时间范围内对每个优化的货币对运行回测。 对于 MT5，在 EURUSD M5 上运行回测并在 EA 设置中启用 OneChartSetup。
如何直播：
首先确保将以下 2 个 URL 添加到 MT4/MT5 的设置中（工具 -> 选项 -> Expert Advisor -> 允许的 URL）：
• https://www.worldtimeserver.com/（删除空格！）
• https://nfs.faireconomy.media/ （删除空格！）
然后只需在 EURUSD M5 图表上运行 EA，并在 EA 设置中启用 OneChartSetup。 设置您的手数设置。
要全面了解 EA 的所有功能和设置，请阅读 此处的完整说明
Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.