Promo lancio: Solo 1 copie disponibili a 399$

Prezzo finale: 2000$

Ci sarà solo un numero limitato di copie vendute di questo EA





Scatena il potere dell'intelligenza artificiale e porta il tuo trading a livelli senza precedenti con Luna AI Pro EA , il robot di trading "mean reverse" più avanzato sul mercato.

Progettato per soddisfare sia i trader esperti che i principianti, questo sistema all'avanguardia basato sull'intelligenza artificiale è dotato di una vasta gamma di funzionalità per ottimizzare la tua strategia di trading e massimizzare i tuoi profitti.

Sblocca tutto il potenziale della tua strategia di trading con Luna AI Pro. Abbraccia il futuro del trading e lascia che l'intelligenza artificiale avanzata rivoluzioni il tuo percorso di investimento.

Sperimenta la potenza dell'intelligenza artificiale oggi e unisciti ai ranghi di trader di successo in tutto il mondo.





Perché questo EA è diverso:

OneChartSetup -> esegui tutte le coppie da 1 singolo grafico

Individual Performance Monitor: ogni coppia avrà automaticamente il suo rischio ridotto se non sta andando bene, e di nuovo aumentato se è di nuovo redditizio.

NON utilizza tecniche di trading rischiose come martingala, griglie o operazioni con stoploss molto ampi ecc

Commercio rigoroso e gestione del rischio

Comprovato track record di account live: già in esecuzione live da più di un anno

Nessun backtest falso/manipolato









Risultati live (basso rischio): https://www.mql5.com/en/signals/1502590 Configurazione dell'EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391





Apprendimento automatico intelligente:

Luna AI Pro sfrutta la potenza degli algoritmi di apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati di mercato storici e in tempo reale. Ciò consente al robot di adattarsi ed evolversi, migliorando continuamente le sue decisioni commerciali in base alle mutevoli condizioni di mercato, tendenze e modelli. Mantieni un vantaggio sulla curva e capitalizza opportunità redditizie con facilità.





Analisi predittiva:

Il nostro robot di trading utilizza sofisticate analisi predittive per prevedere accuratamente i movimenti del mercato.

Analizzando più indicatori e modelli tecnici, Luna AI Pro ti fornisce segnali predittivi, permettendoti di stare un passo avanti rispetto al mercato.





Strategie personalizzabili :

Con Luna AI Pro, hai il pieno controllo. Personalizza le strategie di trading in base alle tue preferenze e alla tua tolleranza al rischio utilizzando la nostra interfaccia intuitiva.





Gestione del rischio:

Proteggi il tuo capitale con gli strumenti avanzati di gestione del rischio di Luna AI Pro. Stabilirà i livelli di stop-loss e take-profit per limitare automaticamente le tue perdite e garantire i tuoi guadagni. Il nostro robot monitora costantemente le condizioni di mercato e adatta di conseguenza la sua strategia di trading, mitigando i potenziali rischi e preservando il tuo investimento. L'EA utilizza anche una varietà di funzioni di sicurezza, come filtri di notizie, filtri di diffusione, filtri di correlazione commerciale, filtri di rollover e swap.





Come eseguire il backtest:

per MT4, eseguire il backtest su timeframe M5 per ciascuna delle coppie ottimizzate. Per MT5, esegui il backtest su EURUSD M5 e abilita OneChartSetup nelle impostazioni dell'EA.





Come eseguire dal vivo:

Per prima cosa assicurati di aggiungere i seguenti 2 URL alle impostazioni di MT4/MT5 (Strumenti -> Opzioni -> Consulenti esperti -> URL consentiti):

• https: // www .worldtimeserver.com/ (rimuovere gli spazi!)

• https: // nfs .faireconomy.media/ (rimuovere gli spazi!)

Quindi esegui semplicemente l'EA su un grafico EURUSD M5 e abilita OneChartSetup nelle impostazioni dell'EA. Imposta le impostazioni della dimensione del lotto.





Per una comprensione completa di tutte le funzionalità e le impostazioni di EA, leggi la descrizione completa qui



