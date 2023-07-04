Luna AI PRO
- Experts
- Profalgo Limited
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 22 aprile 2024
- Attivazioni: 10
Promo lancio:
- Solo 1 copie disponibili a 399$
- Prezzo finale: 2000$
- Ci sarà solo un numero limitato di copie vendute di questo EA
Scatena il potere dell'intelligenza artificiale e porta il tuo trading a livelli senza precedenti con Luna AI Pro EA , il robot di trading "mean reverse" più avanzato sul mercato.
Progettato per soddisfare sia i trader esperti che i principianti, questo sistema all'avanguardia basato sull'intelligenza artificiale è dotato di una vasta gamma di funzionalità per ottimizzare la tua strategia di trading e massimizzare i tuoi profitti.
Sblocca tutto il potenziale della tua strategia di trading con Luna AI Pro. Abbraccia il futuro del trading e lascia che l'intelligenza artificiale avanzata rivoluzioni il tuo percorso di investimento.
Sperimenta la potenza dell'intelligenza artificiale oggi e unisciti ai ranghi di trader di successo in tutto il mondo.
Perché questo EA è diverso:
- OneChartSetup -> esegui tutte le coppie da 1 singolo grafico
- Individual Performance Monitor: ogni coppia avrà automaticamente il suo rischio ridotto se non sta andando bene, e di nuovo aumentato se è di nuovo redditizio.
- NON utilizza tecniche di trading rischiose come martingala, griglie o operazioni con stoploss molto ampi ecc
- Commercio rigoroso e gestione del rischio
- Comprovato track record di account live: già in esecuzione live da più di un anno
- Nessun backtest falso/manipolato
Risultati live (basso rischio): https://www.mql5.com/en/signals/1502590
Configurazione dell'EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391
Apprendimento automatico intelligente:
Luna AI Pro sfrutta la potenza degli algoritmi di apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati di mercato storici e in tempo reale. Ciò consente al robot di adattarsi ed evolversi, migliorando continuamente le sue decisioni commerciali in base alle mutevoli condizioni di mercato, tendenze e modelli. Mantieni un vantaggio sulla curva e capitalizza opportunità redditizie con facilità.
Analisi predittiva:
Il nostro robot di trading utilizza sofisticate analisi predittive per prevedere accuratamente i movimenti del mercato.
Analizzando più indicatori e modelli tecnici, Luna AI Pro ti fornisce segnali predittivi, permettendoti di stare un passo avanti rispetto al mercato.
Strategie personalizzabili :
Con Luna AI Pro, hai il pieno controllo. Personalizza le strategie di trading in base alle tue preferenze e alla tua tolleranza al rischio utilizzando la nostra interfaccia intuitiva.
Gestione del rischio:
Proteggi il tuo capitale con gli strumenti avanzati di gestione del rischio di Luna AI Pro. Stabilirà i livelli di stop-loss e take-profit per limitare automaticamente le tue perdite e garantire i tuoi guadagni. Il nostro robot monitora costantemente le condizioni di mercato e adatta di conseguenza la sua strategia di trading, mitigando i potenziali rischi e preservando il tuo investimento. L'EA utilizza anche una varietà di funzioni di sicurezza, come filtri di notizie, filtri di diffusione, filtri di correlazione commerciale, filtri di rollover e swap.
Come eseguire il backtest:
per MT4, eseguire il backtest su timeframe M5 per ciascuna delle coppie ottimizzate. Per MT5, esegui il backtest su EURUSD M5 e abilita OneChartSetup nelle impostazioni dell'EA.
Come eseguire dal vivo:
Per prima cosa assicurati di aggiungere i seguenti 2 URL alle impostazioni di MT4/MT5 (Strumenti -> Opzioni -> Consulenti esperti -> URL consentiti):
• https: // www .worldtimeserver.com/ (rimuovere gli spazi!)
• https: // nfs .faireconomy.media/ (rimuovere gli spazi!)
Quindi esegui semplicemente l'EA su un grafico EURUSD M5 e abilita OneChartSetup nelle impostazioni dell'EA. Imposta le impostazioni della dimensione del lotto.
Per una comprensione completa di tutte le funzionalità e le impostazioni di EA, leggi la descrizione completa qui
Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.