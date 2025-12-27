El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Hong Kong a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes especificado con respecto al mismo mes del año anterior. El índice evalúa una cesta de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. El IPC es uno de los indicadores clave del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento del IPC se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Hong Kong a/a (Hong Kong Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).