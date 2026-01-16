El PIB t/t refleja el cambio en el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Hong Kong en el trimestre actual en comparación con el anterior. El precio de los productos y servicios importados queda excluido del cálculo. Los valores del indicador son ajustados estacionalmente y se pueden revisar si hay nuevos datos disponibles. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Hong Kong t/t (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).