Las Exportaciones a/a reflejan el cambio en el valor total de todos los bienes y servicios exportados y reexportados por Hong Kong en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las exportaciones se usa a la hora de valorar la actividad del comercio exterior de Hong Kong y la demanda de productos de los fabricantes de Hong Kong fuera del país. El crecimiento del indicador se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Exportaciones de Hong Kong a/a (Hong Kong Exports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).