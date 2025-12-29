La Balanza Comercial representa la diferencia entre los bienes exportados e importados a Hong Kong durante el mes dado en comparación con el anterior. En el cálculo del índice se utilizan los precios que incluyen el coste de los bienes, los seguros y el transporte. Un valor positivo del balance indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).