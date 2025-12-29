CalendarioSecciones

Balanza Comercial de Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)

País:
Hong Kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Fuente:
Departamento de Censos y Estadísticas (Census and Statistics Department)
Sector:
Comercio
Baja HK$​-48.500 B HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
HK$​-37.069 B
HK$​-48.500 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Balanza Comercial representa la diferencia entre los bienes exportados e importados a Hong Kong durante el mes dado en comparación con el anterior. En el cálculo del índice se utilizan los precios que incluyen el coste de los bienes, los seguros y el transporte. Un valor positivo del balance indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Hong Kong (Hong Kong Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
HK$​-48.500 B
HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
oct 2025
HK$​-39.900 B
HK$​-24.840 B
HK$​-50.200 B
sept 2025
HK$​-50.200 B
HK$​-41.714 B
HK$​-25.400 B
ago 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
jul 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
jun 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
may 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
abr 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
mar 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
feb 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
ene 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
dic 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
nov 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
oct 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
sept 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
ago 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
jul 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
jun 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
may 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
abr 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
mar 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
feb 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
ene 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
dic 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
nov 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
oct 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
sept 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
ago 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
jul 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
jun 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
may 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
abr 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
mar 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
feb 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
ene 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
dic 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
nov 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
oct 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
sept 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
ago 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
jul 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
jun 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
may 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
abr 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
mar 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
feb 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
ene 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
dic 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
nov 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
oct 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
