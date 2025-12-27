La Tasa de Desempleo a 3 meses representa el cambio porcentual en el número total de ciudadanos desempleados de Hong Kong en los últimos tres meses. Los desempleados incluyen personas mayores de 15 años que no hayan tenido un empleo remunerado en los últimos 7 días. El cálculo incluye a los ciudadanos que han estado buscando empleo durante los últimos 30 días, así como a aquellos que ya han dejado buscarlo (reflejados en el informe como "trabajadores desanimados"). Los valores del indicador se ajustan estacionalmente. Los valores superiores a los esperados pueden indicar una disminución del poder adquisitivo de la población, que a su vez puede influir negativamente en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Hong Kong a 3 meses (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).