Calendario económico
Tasa de Desempleo de Hong Kong a 3 meses (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)
|Baja
|3.8%
|3.9%
|
3.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|3.8%
|
3.8%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Desempleo a 3 meses representa el cambio porcentual en el número total de ciudadanos desempleados de Hong Kong en los últimos tres meses. Los desempleados incluyen personas mayores de 15 años que no hayan tenido un empleo remunerado en los últimos 7 días. El cálculo incluye a los ciudadanos que han estado buscando empleo durante los últimos 30 días, así como a aquellos que ya han dejado buscarlo (reflejados en el informe como "trabajadores desanimados"). Los valores del indicador se ajustan estacionalmente. Los valores superiores a los esperados pueden indicar una disminución del poder adquisitivo de la población, que a su vez puede influir negativamente en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Hong Kong a 3 meses (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress