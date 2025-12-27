La Masa Monetaria M3 de HKMA a/a representa el stock de dinero, depósitos bancarios y certificados de depósito de la totalidad de la población de Hong Kong, tanto la residente, como la no residente. Hay que señalar que, de acuerdo con la clasificación de Hong Kong, M3 no incluye los acuerdos de recompra y los fondos del mercado de capitales. El aumento de la Masa Monetaria M3 puede ir acompañado por un incremento del poder adquisitivo de la población y, por lo tanto, se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Masa Monetaria M3 de la Autoridad Monetaria de Hong Kong a/a (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).