Las Importaciones a/a reflejan el cambio en el valor total de todos los bienes y servicios importados por Hong Kong en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos incluyen los bienes producidos fuera de la jurisdicción de Hong Kong y que están destinados al consumo interno o para la reexportación, además de los productos de Hong Kong reimportados. En el cálculo del índice se utilizan los precios que incluyen el coste de los bienes, los seguros y el transporte. El crecimiento del indicador se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de Hong Kong a/a (Hong Kong Imports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).