IsX64

Obtiene información sobre el tipo de terminal cliente.

bool  IsX64() const

Valor devuelto

true, si se utiliza una versión 64-bit; en caso contrario, false.

Nota

Para obtener el tipo de terminal cliente se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_X64).