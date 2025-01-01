DocumentaciónSecciones
Obtiene información sobre el tipo de terminal cliente.

bool  IsX64() const 

Valor devuelto

true, si se utiliza una versión 64-bit; en caso contrario, false.

Nota

Para obtener el tipo de terminal cliente se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_X64).