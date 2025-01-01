Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoIsDLLsAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsDLLsAllowed Obtiene información acerca del permiso para utilizar DLL. bool IsDLLsAllowed() const Valor devuelto true, si el uso de DLL está permitido; en caso contrario false. Nota Para obtener el permiso de uso de DLL se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_DLLS_ALLOWED). IsConnected IsTradeAllowed