IsDLLsAllowed

Obtiene información acerca del permiso para utilizar DLL.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Valor devuelto

true, si el uso de DLL está permitido; en caso contrario false.

Nota

Para obtener el permiso de uso de DLL se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_DLLS_ALLOWED).