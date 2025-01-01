DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoCPUCores 

CPUCores

Obtiene información sobre el número de núcleos de la CPU.

int  CPUCores() const 

Valor devuelto

Número de núcleos de la CPU.

Nota

Para obtener la cantidad de núcleos de la CPU utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_CPU_CORES).