CPUCores Obtiene información sobre el número de núcleos de la CPU. int CPUCores() const Valor devuelto Número de núcleos de la CPU. Nota Para obtener la cantidad de núcleos de la CPU utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_CPU_CORES).