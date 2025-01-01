DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoIsConnected 

IsConnected

Obtiene información sobre la conexión al servidor de trading.

bool  IsConnected() const 

Valor devuelto

true, si el terminal está conectado al servidor de trading; en caso contrario false.

Nota

Para obtener el estado de la conexión se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_CONNECTED).