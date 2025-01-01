Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoIsConnected BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsConnected Obtiene información sobre la conexión al servidor de trading. bool IsConnected() const Valor devuelto true, si el terminal está conectado al servidor de trading; en caso contrario false. Nota Para obtener el estado de la conexión se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_CONNECTED). Build IsDLLsAllowed