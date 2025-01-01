Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Obtiene información sobre los permisos de trading. bool IsTradeAllowed() const Valor devuelto true, si el trading está permitido; en caso contrario, false. Nota Para obtener los permisos de trading se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_TRADE_ALLOWED). IsDLLsAllowed IsEmailEnabled