IsTradeAllowed

Obtiene información sobre los permisos de trading.

bool  IsTradeAllowed() const 

Valor devuelto

true, si el trading está permitido; en caso contrario, false.

Nota

Para obtener los permisos de trading se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_TRADE_ALLOWED).