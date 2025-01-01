DocumentaciónSecciones
Obtiene información sobre los permisos para enviar informes comerciales al servidor FTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal.

bool  IsFtpEnabled() const 

Valor devuelto

true, si el envío de informes comerciales al servidor FTP está permitido; en caso contrario, false.

Nota

Para obtener información sobre los permisos para enviar los informes se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_FTP_ENABLED).