- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
Obtiene información sobre los permisos para enviar informes comerciales al servidor FTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal.
bool IsFtpEnabled() const
Valor devuelto
true, si el envío de informes comerciales al servidor FTP está permitido; en caso contrario, false.
Nota
Para obtener información sobre los permisos para enviar los informes se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_FTP_ENABLED).