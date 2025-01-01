Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoMaxBars BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MaxBars Obtiene información sobre el número máximo de barras del gráfico, especificado en la configuración del terminal cliente. int MaxBars() const Valor devuelto Número máximo de barras del gráfico. Nota Para obtener el número máximo de barras del gráfico se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MAXBARS). IsFtpEnabled CodePage