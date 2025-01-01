DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoMaxBars 

MaxBars

Obtiene información sobre el número máximo de barras del gráfico, especificado en la configuración del terminal cliente.

int  MaxBars() const 

Valor devuelto

Número máximo de barras del gráfico.

Nota

Para obtener el número máximo de barras del gráfico se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MAXBARS).