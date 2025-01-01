DocumentaciónSecciones
MemoryTotal

Obtiene información sobre la memoria total disponible en el terminal/agente (en Mb).

int  MemoryTotal() const 

Valor devuelto

Memoria total disponible en el terminal/agente (en Mb).

Nota

Para obtener la memoria total se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MEMORY_TOTAL).