Manual de referencia de MQL5 > Biblioteca estándar > Clases de comercio > CTerminalInfo

MemoryTotal

Obtiene información sobre la memoria total disponible en el terminal/agente (en Mb).

int MemoryTotal() const

Valor devuelto

Memoria total disponible en el terminal/agente (en Mb).

Nota

Para obtener la memoria total se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MEMORY_TOTAL).