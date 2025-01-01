DiskSpace

Obtiene información sobre el espacio libre en el disco disponible en el terminal cliente/agente (en Mb).

int MDiskSpace() const

Valor devuelto

Espacio libre en el disco disponible en el terminal cliente/agente (archivos guardados en la carpeta MQL5\Files).

Nota

Para obtener el espacio libre en el disco se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_DISK_SPACE).