Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoCompany BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Company Obtiene información sobre el nombre del broker. string Company() const Valor devuelto Nombre del broker. Nota Para obtener el nombre del broker utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_COMPANY). Name Path