Manual de referencia de MQL5 / Biblioteca estándar / Clases de comercio / CTerminalInfo / MemoryUsed

MemoryUsed

Obtiene información sobre la memoria utilizada por el terminal cliente/agente (en Mb).

int  MemoryUsed() const

Valor devuelto

Memoria utilizada por el terminal cliente/agente (en Mb).

Nota

Para obtener la memoria se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MEMORY_USED).