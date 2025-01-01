DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoLanguage 

Language

Obtiene el idioma del terminal cliente.

string  Language() const 

Valor devuelto

Idioma utilizado en el terminal cliente.

Nota

Para obtener el idioma se utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_LANGUAGE).