Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoLanguage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Language Obtiene el idioma del terminal cliente. string Language() const Valor devuelto Idioma utilizado en el terminal cliente. Nota Para obtener el idioma se utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_LANGUAGE). DiskSpace Name