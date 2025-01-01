DocumentaciónSecciones
Obtiene información sobre la carpeta de datos del terminal cliente.

string  DataPath() const 

Valor devuelto

Carpeta de datos del terminal cliente.

Nota

Para obtener la carpeta de datos del terminal cliente utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_DATA_PATH).