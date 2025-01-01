Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString DataPath Obtiene información sobre la carpeta de datos del terminal cliente. string DataPath() const Valor devuelto Carpeta de datos del terminal cliente. Nota Para obtener la carpeta de datos del terminal cliente utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_DATA_PATH). Path CommonDataPath