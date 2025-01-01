Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoName BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Name Obtiene el nombre del terminal cliente. string Name() const Valor devuelto Nombre del terminal cliente. Nota Para obtener el nombre del terminal cliente se utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_NAME). Language Company