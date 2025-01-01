DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar Clases de comercio CTerminalInfo CommonDataPath 

CommonDataPath

Obtiene la carpeta de datos común de todos los terminales cliente instalados en la computadora.

string  CommonDataPath() const 

Valor devuelto

Carpeta de datos común.

Nota

Para obtener la carpeta de datos utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad COMMON_DATA_PATH).