Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoCommonDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CommonDataPath Obtiene la carpeta de datos común de todos los terminales cliente instalados en la computadora. string CommonDataPath() const Valor devuelto Carpeta de datos común. Nota Para obtener la carpeta de datos utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad COMMON_DATA_PATH). DataPath InfoInteger